İngiltere Başbakanı Sunak, Çin'i hedef aldı: Ekonomik güvenliğimize yönelik en büyük tehdit

15 Kasım 2022 Salı, 12:56

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen G20 zirvesinde konuştu.

Rishi Sunak, Çin'in İngiltere'nin ekonomik güvenliğine yönelik en büyük tehdidi oluşturduğunu söyledi.

Sunak, "Çin hakkındaki görüşlerimi dürüstçe ifade ediyorum. Çin'in açıkça sistemik bir tehdit olduğunu düşünüyorum... değerlerimize, çıkarlarımıza yönelik sistemik bir meydan okuma diyelim. Hiç şüphe yok ki (Çin) ekonomik güvenliğimize yönelik en büyük ulusal tehdittir" dedi.

Sunak, Tayvan'ı "Çin saldırganlığına karşı direnme" konusunda destekleme sözü verdi.

Sunak, Batılı ülkelerin, İngiltere'nin Çin'in Batı değerleri ve çıkarlarına karşı "sistemik bir meydan okuma" teşkil ettiği görüşüyle "büyük ölçüde dayanışma içinde" olduğunu, ancak Çin ile diyalog olmadan iklim değişikliği ve Ukrayna'daki savaş gibi küresel sorunların çözülmesinin imkansız olduğunu belirtti.

"RUSYA, UKRAYNA'DAKİ BARBARCA SAVAŞI DURDURMALI"



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in zirveye katılmamasına değinen Sunak, "Putin'in burada bize katılamamış olması dikkate değer. Belki katılsaydı, işleri yoluna koymaya devam edebilirdik. Rusya'nın Ukrayna'dan çıkması ve bu barbarca savaşı sona erdirmesi gerekiyor. Birleşik Krallık bu saldırganlığı reddediyor. Savaş ne kadar sürerse sürsün Ukrayna'yı destekleyeceğiz" dedi.

Sunak, "ülkeler komşularını işgal etmemelidir" diyerek, "Bu çok basit; ülkeler komşularını işgal etmemeli, sivil altyapıya ve sivil nüfusa saldırmamalı ve nükleer tırmanma tehdidinde bulunmamalı. Şüphesiz bunlar hepimizin üzerinde mutabık kalabileceği şeyler" diye konuştu.