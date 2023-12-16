İngiltere Başbakanı Sunak'tan düzensiz göç açıklaması: Bu açık olmalı

Yayınlanma: 16.12.2023 - 19:25

Güncelleme: 16.12.2023 - 20:03

İtalya'da Başbakan Giorgia Meloni'nin aşırı sağcı partisi İtalya'nın Kardeşleri'nin (FdI) geleneksel siyaset festivali etkinliği "Atreju"ya katılan Sunak, burada bir konuşma yaptı.

Roma ve Tiran yönetimleri arasında 6 Kasım'da imzalanan ve İtalya'nın Arnavutluk topraklarında 2 düzensiz göç merkezi kurmasını öngören anlaşma ile kendilerinin Ruanda'yla yaptığı göç anlaşmasını hatırlatan Sunak, "Giorgia, Arnavutluk'la bir anlaşma imzaladı ve biz de Ruanda ile bir anlaşma yaptık. Bu suç çetelerinin işlerini bozmak istiyoruz." dedi.

Bu konuda görüşmeler yapmaları ve siyasi sığınma konusunda bir çerçeve oluşturulması gerektiğini ifade eden Sunak, "Egemenlik açısından temel ve önemli bir husus var. Ülkelerimize kimin geleceğine suç çeteleri değil, bizim karar vermemiz gerekiyor. Çünkü bugün bu sorunu çözemezsek tekneler gelmeye devam edecek. Caydırıcılığın işe yaradığından emin olmalıyız. Göçmenler, İtalya'ya veya İngiltere'ye yasa dışı yollardan gelirlerse kalmalarına izin verilmeyecek, bu açık olmalı." diye konuştu.

Sunak, Meloni'ye bu konuda uluslararası alanda gösterdiği liderlik için teşekkür ederken, "Tekneleri durdurmak ve vatandaşlarımıza daha fazla güvenlik sağlamak için gereken her şeyi yapmalıyız. Muhafazakar liderler olarak bu bizim mücadelemizdir." ifadelerini kullandı.

Eski İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher'e atıf yapan Sunak, şunları kaydetti:

"Thatcher fikirlerin ancak hayata geçirebildiği takdirde önemli olduğunu anlamıştı. Mücadele zorlu olsa da asla geri adım atmadı. Bugün konu yasa dışı göç olduğunda Thatcher'ın radikalizmini uygulamalıyız. Rakiplerimiz kafalarını kuma gömüp sorununun kendi kendine çözülmesini istiyor ama bu böyle gelişmiyor. Bu yıl göçmenlerin geldiği Lampedusa'ya gidin. Bu artık sürdürülebilir değil, ahlaka da aykırı."

Konuşmasında Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'ya yardım etmenin önemine de değinen İngiltere Başbakanı, İtalya'nın bu konudaki desteğinin önemli olduğunu belirterek, "Biz Atlantikçiyiz, muhafazakarız, NATO'yu destekliyoruz ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığına karşıyız. İşi bitirmek için Kiev'e ihtiyaç duyduğu şeyi vermeye devam etmek gerekir" dedi.

Sunak, konuşmasının ardından Meloni ile beraber etkinliğe katılanları selamladı.