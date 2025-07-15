 İngiltere, binlerce Afgan’ı gizlice ülkeye taşımış

İngiltere hükümeti, Taliban'ın 2021’de Afganistan’da yeniden yönetimi ele geçirmesinin ardından, bu ülkede İngiliz ordusuyla çalışan binlerce kişiyi gizlice ülkeye taşıdığını ilk kez resmen doğruladı.

DW Türkçe’nin aktardığına göre, tahliye operasyonu, 2022 yılında yaşanan ve yaklaşık 19 bin Afgan vatandaşına ait hassas bilgilerin internete sızdığı veri ihlali sonrasında başlatıldı. Söz konusu veriler arasında İngiliz ordusu için çalışan Afganlar ve ailelerine ait kişisel bilgiler yer alıyordu. İngiltere Savunma Bakanlığı, bu sızıntıyı ancak bir yıl sonra, 2023'te tespit etti.

Taliban’ın olası "intikam saldırıları"ndan endişe eden Londra yönetimi, söz konusu kişilerin güvenliğini sağlamak amacıyla gizli bir tahliye planı yürürlüğe koydu. Bu kapsamda, İngiliz ordusuna hizmet etmiş 900 Afgan ve onların 3 bin 600 aile üyesi olmak üzere toplamda yaklaşık 6 bin 900 kişi İngiltere'ye getirildi. Tahliyenin tamamlanmasıyla birlikte operasyonun maliyetinin 1,1 milyar doları bulması bekleniyor.

MEDYA SANSÜRÜ VE GİZLİLİK TARTIŞMASI

Operasyonun bugüne kadar kamuoyundan gizli tutulmasının temel gerekçesi, sızıntıdan etkilenen kişilerin güvenliğiydi. Ancak uzmanlar, hükümetin medyaya uyguladığı bu düzeyde sansürün, İngiliz tarihindeki en sert gizlilik önlemlerinden biri olduğuna dikkat çekiyor.

İŞÇİ PARTİSİ GİZLİLİĞİ KALDIRDI

Operasyon, dönemin Muhafazakâr Parti hükümeti tarafından yürütüldü. Ancak iktidara gelen yeni İşçi Partisi hükümeti, sürece dair gizliliği kaldırarak kamuoyunu bilgilendirme kararı aldı. İşçi Partisi yetkilileri, konu hakkında bağımsız bir inceleme başlattıklarını, ve sızıntının “bu kişilerin hayatını ciddi şekilde riske attığına dair çok az kanıt bulunduğunu” ifade etti.

Yeni Savunma Bakanı John Healey, önceki yönetimi "şeffaflıktan uzak davranmakla" eleştirdi.

Öte yandan, sağ eğilimli İngiliz gazetesi Daily Mail, Afganlardan bazılarının Pakistan üzerinden, işaretsiz yolcu uçaklarıyla İngiltere’ye taşındığını yazdı.

İngiltere, 11 Eylül 2001 saldırılarının ardından ABD’nin öncülüğündeki koalisyona katılarak Afganistan’a asker göndermiş, Taliban ise 15 Ağustos 2021 tarihinde Kabil’i ele geçirerek yeniden iktidara gelmişti.