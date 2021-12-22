İngiltere Covid-19 mali yardımını açıkladı

22 Aralık 2021 Çarşamba, 00:00

Koronavirüs vakaları artış gösteren İngiltere’de hükümet, işletmelere yardım etmek amacıyla 1 milyon sterlinlik bir bütçe ayrıldığını açıkladı.

İŞLETMELER FAYDALANACAK



Reuters’ın haberine göre, Maliye Bakanı Rishi Sunak, salı günü açıklanan destek paketindeki 700 milyon sterlinin İngiltere’deki konaklama ve eğlence firmalarına hibe edileceğini belirtti.



Sunak, kültürel organizasyonları desteklemek amacıyla 30 milyon sterlin, yerel sektörlere yardım amacıyla 100 milyon sterlin ve İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda hükümetlerine ise 150 milyon sterlin ödenek sağlanacağını açıkladı.



“ORANTILI VE UYGUN ŞEKİLDE”



Maliye Bakanı Sunak, destek paketinin yüz binlerce işletmeye yardımcı olacağını söylerken hükümetin, Omicron varyantı ile mücadele etmek amacıyla ekonomiyi etkileyebilecek kısıtlamalar getirmesi halinde İngiltere Maliye Bakanlığı’nın “orantılı ve uygun şekilde” yanıt verebileceğini sözlerine ekledi.