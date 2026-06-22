İngiltere’de 10 yılda yedinci başbakan dönemi: Starmer’ın yerine kim geçecek?

İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın istifa edeceğini açıklamasının ardından İşçi Partisi’nde yeni liderlik süreci başlayacak.

Starmer, yeni liderin parlamentonun eylül ayında yeniden açılmasına kadar belirlenmesini hedeflediklerini söyledi.

Starmer’ın ayrılığı, İngiltere’nin son 10 yılda yedinci başbakanını göreve getirecek yeni bir siyasi sürecin önünü açtı.

LİDERLİK YARIŞI NASIL BAŞLAYACAK?

İşçi Partisi liderliği için aday olmak isteyen isimlerin, partinin Avam Kamarası’ndaki milletvekillerinin yüzde 20’sinin desteğini alması gerekiyor.

İşçi Partisi’nin parlamentoda 403 sandalyesi bulunduğu için bu eşik, adayın kendisi dahil 81 milletvekilinin desteği anlamına geliyor.

Adayların ayrıca İşçi Partisi’nin yerel örgütlerinden ve sendikalar gibi partiyle bağlantılı kuruluşlardan da belirli düzeyde destek sağlaması gerekiyor.

YENİ LİDERİ KİM SEÇECEK?

Birden fazla adayın gerekli desteği sağlaması halinde, İşçi Partisi üyeleri ve partiyle bağlantılı kuruluşların temsilcileri oy kullanacak.

Oylama sonucunda seçilen kişi İşçi Partisi’nin yeni lideri olacak. İşçi Partisi parlamentoda çoğunluğa sahip olduğu için yeni liderin aynı zamanda başbakanlık görevini devralması bekleniyor.

TAKVİM NASIL İŞLEYECEK?

Liderlik yarışının resmi takvimini İşçi Partisi’nin yönetim organı belirleyecek. Ancak Starmer, adaylık başvurularının 9 Temmuz’da açılacağını söyledi.

Başvuruların, parlamentonun yaz tatiline gireceği 16 Temmuz’dan önce kapanması planlanıyor.

Birden fazla adayın yarışması halinde sürecin, parlamentonun 1 Eylül’de yeniden açılmasına kadar tamamlanması hedefleniyor.

TEK ADAY ÇIKARSA NE OLACAK?

Gerekli desteği sağlayan yalnızca bir aday çıkarsa, parti üyeleri arasında oylama yapılmayacak.

Bu durumda söz konusu aday, rakipsiz biçimde İşçi Partisi lideri seçilecek ve başbakanlık görevini devralacak.

GENEL SEÇİM YAPILACAK MI?

İngiltere’de iktidar partisi liderinin değişmesi otomatik olarak genel seçim anlamına gelmiyor. İşçi Partisi parlamentoda çoğunluğunu koruduğu sürece, yeni liderin Kral tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilmesi bekleniyor.

Bu nedenle Starmer sonrası süreç, öncelikle İşçi Partisi içindeki liderlik yarışına ve yeni başbakanın belirlenmesine odaklanacak.