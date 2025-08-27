İngiltere’de dehşet: Cenaze yöneticisi ölü bebekleri evinde tuttu

İngiltere’nin Leeds kentinde cenaze hizmetleri sunan Amie Upton’ın, ölü bebekleri evinde uygunsuz koşullarda sakladığı ortaya çıktı. Tepkilerin ardından Upton, şehirdeki hastane morgları ve doğum servislerinden men edildi.

BBC’nin araştırmasına göre, 38 yaşındaki Upton’ın evinde ölü bebekleri tuttuğu iddiası, ailelerin şikayetleriyle gün yüzüne çıktı.

Oğlunu 2021’de beyin hasarı nedeniyle kaybeden Zoe Ward, cenaze için Upton’ın “Florrie’s Army” adlı bebek kaybı destek ve cenaze hizmeti şirketini tercih etti. Ancak ertesi gün oğlunu ziyaret etmek istediğinde gördüğü manzara karşısında şoke oldu.

Ward, oğlunun cansız bedenini bir bebek salıncağında çizgi film izler gibi yanına koyulmuş halde, başka bir ölü bebeği de koltukta bulduğunu anlattı:

“Ev kirliydi, köpek havlıyordu, kedi tırmalama tahtası vardı. ‘Burası doğru değil’ diye anneme çığlık atarak telefon açtım.”

“BEBEKLER UYGUN SICAKLIKTA TUTULMADI”

BBC’ye konuşan başka bir çift, ölü doğan kızlarının Upton’ın evinde bulunmasından dehşete düştüklerini söyledi. Bebeğin uygun sıcaklıkta muhafaza edilmediğini belirten anne, “Çok kötü kokuyordu, soğuk bir yatakta tutulmamıştı. Birine anlatsam, bir korku filmi sanırlardı” diye konuştu.

Tıbbi prosedüre göre, bebeklerin cansız bedenleri 4-7°C sıcaklık arasında, temiz ve klinik ortamlarda saklanmalı. Ancak BBC’nin bulgularına göre, Upton’ın bakımındaki bebekler her zaman soğuk yatakta muhafaza edilmiyordu.

Leeds Teaching Hospitals Trust, şikâyetlerin ardından 2021’den beri Upton’ın morg ziyaretlerini gözetim altına aldıklarını, bu yıl baharda ise tamamen morg ve doğum servislerinden men ettiklerini açıkladı.

West Yorkshire Polisi ise yürütülen kapsamlı soruşturmada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığını duyurdu.

Hakkındaki iddiaları reddeden Amie Upton, sekiz yıl önce kurduğu Florrie’s Army için bugüne kadar yalnızca iki şikâyet aldığını söyledi.