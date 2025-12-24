İngiltere'de gözaltına alınmıştı: Ünlü aktivist Greta Thunberg serbest bırakıldı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
24.12.2025 09:14:00
İngiltere’de yasaklı ilan edilen ‘Palestine Action’ grubuna destek amacıyla pankart açtığı gerekçesiyle gözaltına alınan İsveçli aktivist Greta Thunberg, kefaletle serbest bırakıldı.

KEFALETLE SERBEST KALDI

Londra polisinden yapılan açıklamada, gözaltına alınan Thunberg’in mart ayına kadar kefaletle serbest bırakıldığı kaydedildi.

