İngiltere’de hükümet krizi: Bakan istifa mektubuyla Starmer’ı hedef aldı

12.05.2026 16:13:00
Güncellenme:
Dış Haberler Servisi
İngiltere’de İçişleri Bakanlığı’nda koruma ve güvenlikten sorumlu bakan olarak görev yapan Jess Phillips, Başbakan Keir Starmer’a gönderdiği mektupla görevinden istifa ettiğini açıkladı.

İngiltere’de İşçi Partisi hükümetinde dikkat çeken bir istifa yaşandı. İçişleri Bakanlığı’nda koruma ve güvenlikten sorumlu bakan olarak görev yapan Jess Phillips, Başbakan Keir Starmer’a gönderdiği sert ifadeler içeren mektupla görevinden ayrıldığını duyurdu.

Phillips, istifa mektubunda hükümetin gerekli değişimi hayata geçiremediğini savunarak, mevcut liderlik altında görevine devam edemeyeceğini belirtti.

Starmer’a hitaben yazdığı mektupta Phillips, başbakanın “temelde iyi biri” olduğunu düşündüğünü ancak bunun yeterli olmadığını ifade etti.

“Sözler değil, icraat önemlidir” diyen Phillips, hükümetin tartışmalardan kaçınan yaklaşımının ilerlemeyi yavaşlattığını savundu.

İşçi Partisi hükümetlerinin nadir geldiğini ve bu nedenle tarihi fırsatlar sunduğunu belirten Phillips, “Ülkenin beklediği değişimi göremiyorum” ifadelerini kullandı.

“KRİZİ BEKLEYEMEM”

Phillips, hükümetin daha hızlı hareket etmesi gerektiğini belirterek, “Daha hızlı ilerleme için yeni bir kriz çıkmasını bekleyemem” değerlendirmesinde bulundu.

Mektubunda parti yönetimine daha mücadeleci bir siyaset çağrısı yapan Phillips, “Bazen kavga etmek, karşı çıkmak ve insanları ikna etmek gerekir. Siyaset sadece politikalardan değil, duygulardan da oluşur” dedi.

Phillips’in istifası, İşçi Partisi içinde Başbakan Starmer’ın liderliğine yönelik eleştirilerin arttığı bir dönemde geldi.

Son aylarda parti içinde, hükümetin seçim vaatlerini hayata geçirme konusunda yeterince kararlı davranmadığı yönünde tartışmalar yaşanıyordu.

Phillips, mektubunda İşçi Partisi hükümetinin başarılı olmasını istediğini vurgularken, mevcut yönetim anlayışıyla görevini sürdüremeyeceğini ifade etti.

İstifa, Starmer liderliğindeki hükümetin parti içindeki desteğine ilişkin yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ülkesini ABD'nin 51. eyaleti yapmayı "ciddi şekilde" düşündüğünü söyleyen ABD Başkanı Donald Trump'a "bağımsızlık" vurgusuyla yanıt verdi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO ve Avrupa'ya yönelik sert çıkışları, Avrupa Birliği içinde tarihi bir tartışmayı yeniden alevlendirdi. İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares, Avrupa'nın güvenliğini artık yalnızca NATO'ya emanet edemeyeceğini söyleyerek "AB ordusu" çağrısı yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki hükümet karşıtı protestoculara ulaştırılması amacıyla Kürtler aracılığıyla silah gönderildiğini, ancak bu silahların protestoculara ulaşmadığını öne sürerek Kürtleri ağır sözlerle hedef aldı.