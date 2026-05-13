İngiltere’de siyasi kriz: Starmer sonrası için hangi isimler öne çıkıyor?

İngiltere Başbakanı Keir Starmer üzerindeki istifa baskısı sürerken, İşçi Partisi’nde olası lider değişimi senaryoları da giderek daha yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

Parti içinde Starmer’ın görevden ayrılması gerektiğini düşünen milletvekillerinin sayısının artması, gözleri potansiyel lider adaylarına çevirdi.

Şu ana kadar resmi bir liderlik yarışı başlatılmasa da kulislerde en güçlü isimler arasında Sağlık Bakanı Wes Streeting, Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham ve eski Başbakan Yardımcısı Angela Rayner gösteriliyor.

WES STREETİNG

2024 seçimlerinden bu yana sağlık bakanı olarak görev yapan Wes Streeting, İşçi Partisi içinde özellikle merkez ve sağ kanada yakın milletvekillerinin desteğini alan isimlerden biri olarak görülüyor.

2015’ten bu yana milletvekili olan Streeting, geçmişte Ulusal Öğrenci Birliği başkanlığı ve Londra belediye meclis üyeliği yaptı.

Parti içinde etkili bir iletişimci olarak değerlendirilen Streeting, Ulusal Sağlık Sistemi’ndeki (NHS) bekleme sürelerinde yaşanan düşüşü hükümetin önemli başarılarından biri olarak öne çıkarıyor.

İngiliz basınında Streeting’in liderlik hedefini daha önce açık şekilde dile getirdiği ve parti içinde güçlü bir destek ağı oluşturduğu yorumları yapılıyor. Ancak parti üyelerinin büyük bölümünün daha sol çizgide olması nedeniyle, “sağ kanada yakın aday” görüntüsünün dezavantaj yaratabileceği belirtiliyor.

ANDY BURNHAM

İşçi Partisi’nin öne çıkan isimlerinden biri olan Greater Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham da potansiyel lider adayları arasında gösteriliyor.

Yaklaşık 10 yıldır Greater Manchester Belediye Başkanlığı görevini yürüten Burnham, kamuoyundaki popülaritesi nedeniyle “Kuzeyin Kralı” olarak anılıyor.

Daha önce iki kez İşçi Partisi liderliği için yarışan Burnham’ın önündeki en büyük engelin şu an milletvekili olmaması olduğu belirtiliyor. Burnham’ın yeniden parlamentoya dönmesi halinde liderlik yarışında güçlü bir isim olabileceği yorumları yapılıyor.

Parti içinde özellikle sol kanat ve kuzeybatı bölgesi milletvekillerinden destek aldığı ifade edilen Burnham’ın, Angela Rayner’a yakın bazı isimlerle de güçlü ilişkileri bulunuyor.

ANGELA RAYNER

Eski Başbakan Yardımcısı Angela Rayner da olası lider adayları arasında yer alıyor.

Yoksulluk içinde büyüyen ve 16 yaşında okulu bırakan Rayner, bakım çalışanı olarak başladığı kariyerinde sendikal faaliyetler üzerinden siyasete girdi.

2015’te milletvekili seçilen Rayner, Jeremy Corbyn döneminde hızla yükselerek parti yönetiminde önemli görevler üstlendi.

Rayner, hükümette konut politikaları ve kiracı haklarına yönelik reformlarla öne çıkmıştı. Ancak 2025 yılında ev alımı sırasında yeterli vergi ödemediğini kabul etmesinin ardından görevinden istifa etmişti.

İngiliz vergi kurumu HMRC’nin Rayner hakkındaki incelemesinin devam etmesi nedeniyle olası bir liderlik yarışında bunun önemli bir risk unsuru olabileceği belirtiliyor.

BAŞKA İSİMLER DE KONUŞULUYOR

İşçi Partisi kulislerinde eski lider ve Enerji Bakanı Ed Miliband’ın adı da zaman zaman gündeme geliyor. Ancak Miliband daha önce yaptığı açıklamada yeniden liderlik yarışına dönmek istemediğini belirtmişti.

İçişleri Bakanı Shabana Mahmood’un adı da potansiyel adaylar arasında anılıyor. Ancak göç politikalarına ilişkin sert tutumu nedeniyle parti tabanında yeterli desteği bulamayabileceği değerlendiriliyor.

Öte yandan parti kuralları gereği Keir Starmer’ın da olası bir liderlik yarışında yeniden aday olmasının önünde herhangi bir engel bulunmuyor. Starmer, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yarış olması halinde yeniden aday olacağını söylemişti.