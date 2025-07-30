İngiltere'de yeni sol parti heyecanı: İsmi bile konmadan 400 bin kişi üye oldu

Birleşik Krallık'ta Jeremy Corbyn ve Zarah Sultana'nın öncülüğünde kurulan yeni sosyalist parti girişimi, daha kuruluş aşamasında ülkenin en büyük partilerinden biri haline geldi.

Morning Star gazetesinin haberine göre, dört yüz bini aşkın kişi yeni partinin kurucu üyeleri arasında yer almak için kaydoldu. Bu sayı, mevcut tüm siyasi partilerin üye sayısını geride bırakıyor.

Yeni bir sol alternatifin ihtiyaç olduğu uzun süredir konuşuluyordu; ancak bu düzeyde bir katılım, girişimin destekçileri tarafından dahi beklenmiyordu.

Bu tablo, özellikle İşçi Partisi'nin Keir Starmer liderliğinde 2020 sonrası yaşadığı sağa kayışı ve bu süreçte partideki sol kanadın sistemli biçimde tasfiye edilmesini gözler önüne seriyor.

“BİZİ BÖLEN DEĞİL, DIŞLAYAN SİZSİNİZ”

Yeni oluşuma yöneltilen "sol oyları bölüyor" eleştirilerine yanıt net: Kurucular, İşçi Partisi'ne alternatif olmayı kendiliğinden değil, partiden dışlandıkları için seçtiğini belirtti.

Corbyn destekçileri, Starmer'ın liderlik vaatlerini yerine getirmediğini ve sol söylemleri, tartışma alanlarını yasaklayarak bastırdığını savundu.

Bu yeni girişim, Corbyn yıllarındaki sosyalist dönemin kamuoyundan kopuk ya da ‘seçim kaybettiren’ bir sapma olduğu yönündeki anlatıyı da çürütüyor.

Zira 2017 seçimlerinde Corbyn liderliğindeki İşçi Partisi, 2015’e kıyasla oylarını ciddi ölçüde artırmıştı. 2019’daki düşüşe rağmen, o yıl alınan oy sayısı bile Starmer döneminin üzerine çıktı.

CORBYNIZM HALA GÜÇLÜ MÜ?

Corbynizm, sadece partiyi değil, aynı zamanda yüz binlerce aktivisti harekete geçiren, milyonlarca oy getiren kitlesel bir hareketti. Bu hareket, 1980’lerden bu yana uygulanan özelleştirme, serbest piyasa düzenlemeleri ve sanayisizleşme politikalarına duyulan tepkiyi yansıtıyordu.

Bugün Reform UK gibi sağ eğilimli partilerin anketlerde öne çıkması da aslında aynı sistemsel memnuniyetsizliğin bir yansıması olarak görülüyor.

Morning Star’ın analizine göre, halkta görülen bu tepki, özünde sağ politikaların sonuçlarına duyulan tepki.

Ancak solun kamusal alanda bastırılması, alternatifin sadece sağdan gelmesine yol açtı. Yeni sosyalist parti girişimi, bu boşluğu doldurma potansiyeli taşıyor.

ZORLUKLAR BÜYÜK AMA UMUT DA VAR

Yeni partinin önünde ciddi sınamalar var. Anketler yüksek bir ilgiye işaret etse de, Reform UK’in mevcut üstünlüğünü sarsmak kolay olmayacak.

Bu noktada 2017’deki başarıdan ders almak ve 2019’daki düşüşün nedenlerini iyi analiz etmek gerektiği belirtiliyor.

Ayrıca, sol siyasetin zaman zaman içine kapalı ve didaktik bir üsluba sahip olduğu da vurgulanıyor.

Geniş işçi sınıfına ulaşmak, ortak mücadele alanları yaratmak ve daha kapsayıcı bir dil geliştirmek, partinin başarısı açısından belirleyici olabilir.

“YENİ BİR SOL HAREKET DOĞUYOR”

Yine de bu gelişme, Britanya’da artan otoriterlik, ırkçılık, kamu mülkiyetinin gündemden çıkarılması ve İsrail’in Gazze’deki saldırılarına verilen destek gibi konularda alternatif bir siyasetin yükselmesi açısından son derece önemli.

Morning Star, bu çapta bir sol hareketin yükselmesini, ‘görmezden gelinemez’ bir uyanış olarak nitelendiriyor: “Hiçkimse, bu çapta bir hareketin ortaya çıkışına gözünü kapatmamalı.”