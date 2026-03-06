İngiltere’den Doğu Akdeniz ve Körfez’e askeri takviye: Anti-drone helikopterler Güney Kıbrıs’a ulaştı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Akdeniz’deki savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla Güney Kıbrıs’a anti-drone özellikli Wildcat helikopterleri gönderileceğini duyurmuştu. Starmer ayrıca gelecek haftalarda HMS Dragon savaş gemisinin de bölgeye ulaşmasının beklendiğini söylemişti.

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan görüntülerde, Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait C-17 nakliye uçağından bir Wildcat helikopterinin Kıbrıs’ta indirildiği görüldü.

Bakanlık ayrıca İngiltere’nin bölgedeki çıkarlarını korumak amacıyla gönderdiği dört ek Typhoon savaş uçağının gece saatlerinde Katar’a ulaşmasının planlandığını açıkladı.

İngiltere Savunma Bakanlığı’nın operasyonel güncellemesine göre İngiliz F-35 ve Typhoon savaş uçakları, önceki gece Katar, Ürdün ve Doğu Akdeniz üzerinde hava devriyelerine de katıldı.