İngiltere'den Rusya'ya meydan okuma: Gerekirse savaşmaya hazırız

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, ülkesinin olası bir Rusya çatışmasına karşı askeri-sanayi kapasitesini genişletmek üzere milyarlarca sterlinlik yatırım planladığını açıkladı.

BBC’ye konuşan Healey, hükümetin yaklaşık 1,5 milyar sterlin bütçeyle altı yeni mühimmat fabrikası kurmayı planladığını söyledi. Beş yıl içinde toplamda 6 milyar sterlin uzun menzilli silah sistemlerine aktarılacak.

Bu yatırımlar arasında, Fransa ile ortak geliştirilen ve Ukrayna tarafından da kullanılan Storm Shadow füzeleri de yer alıyor.

“Bu aynı zamanda Moskova’ya verilen bir mesaj” diyen Healey, “Sadece Silahlı Kuvvetlerimizi değil, endüstriyel altyapımızı da güçlendiriyoruz. Gerekirse savaşmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

SİLAH STOKLARI TEHLİKELİ DÜZEYDE AZALDI

İngiliz askeri yetkililer, uzun süren Rusya-Ukrayna savaşının stokları tükettiğini ve üretim kapasitesinin acilen artırılması gerektiğini belirtiyor.

Almanya merkezli Kiel Enstitüsü verilerine göre, İngiltere bugüne dek Ukrayna’ya yaklaşık 17,2 milyar dolar yardımda bulundu. Bu miktarın üçte ikisinden fazlası askeri destek olarak sağlandı.

İngiltere, Ukrayna’nın Avrupa’daki en güçlü savunucularından biri olarak öne çıkıyor.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna’ya olası bir Batılı barış gücü gönderilmesi fikrini gündeme getirmişti.

Ancak Moskova, NATO güçlerinin Ukrayna’ya barış gücü adı altında dahi konuşlandırılması halinde, bu birliklerin "meşru hedef" sayılacağını belirtti. Rus yetkililer, yabancı müdahalenin çatışmayı yalnızca tırmandıracağını ve Rusya’nın askeri hedeflerini engelleyemeyeceğini savunuyor.