İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss’tan seçim öncesi Türk adaya büyük destek

04 Mayıs 2022 Çarşamba, 17:48

İngiltere, Galler ve İskoçya’da seçmenler, 5 Mayıs’ta (yarın) sandık başına giderek 4 yıllığına yeni belediye meclis üyelerini belirleyecek. 10 Haziran 2021 ara yerel seçimlerinde Muhafazakar Parti’nin oylarını arttırması sonrası tüm dikkatleri üzerine çeken Şazimet Palta İmre, 5 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde Chingford Green Bölgesi’nde belediye meclis üyesi olmak için ter dökecek.

ÜST DÜZEY DESTEK

İngiltere’de yerel seçimler en az genel seçimler kadar büyük önem taşıyor. Çünkü yerel yönetimlerin yetkileri oldukça fazla… Bunu dikkate alan Muhafakar Parti Milletvekili ve Dışişleri Bakanı Liz Truss, Şazimet Palta İmre ve partisinin diğer iki adayına destek vermek için Chingford Green Bölgesi’ni ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı’na Chingford ve Woodford Green milletvekili Sir Iain Duncan Smith de eşlik etti. Partisinin kadından sorumlu Milletvekili olan Truss, siyasette kadınlara ekstra destek verdiklerini söyledi.

16 yıldır İngiltere’de yaşayan Koç Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezunu Şazimet Palta İmre, yarın yapılacak seçimler öncesi bakanın ziyaretinin moral verdiğini söyleyip, “İngiltere’de yerel seçimler çok önemli ve belediyeler yönetimde ciddi söz sahibi. Bu nedenle yarış çetin geçiyor. Burada yaşayan vatandaşlarımızın sesi olmak için gece gündüz çalışıyoruz. Seçilirsek özellikle Türk toplumuna katkı sağlamak için canla başla çalışacağız” dedi.

Şazimet Palta İmre (sağ başta)



SADECE YEREL SEÇİM DEĞİL GÜVEN OYLAMASI

Seçimler sadece şehir planlama, konut ve çöp toplama gibi konularda kimin sorumlu olacağını belirlemekle kalmayacak, aynı zamanda mevcut Muhafazakar Parti hükümeti ve özellikle Başbakan Boris Johnson için de bir karne niteliğinde olacak.

Toplam 4 bin 350 aday, İngiltere’de 140’tan fazla belediye için yarışacak. Sandıkların saat 07.00’de açılacağı seçimlerde oy verme saat 22.00’ye kadar sürecek.