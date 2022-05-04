İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss’tan seçim öncesi Türk adaya büyük destek
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, 5 Mayıs’ta yapılacak yerel seçimlerde Chingford Green Bölgesi’nde belediye meclis üyesi olmak için yarışacak olan Muhafazakar Parti'nin Türk asıllı adayı Şazimet Palta İmre'yi seçim bölgesinde ziyaret etti.
İngiltere, Galler ve İskoçya’da seçmenler, 5 Mayıs’ta (yarın) sandık başına giderek 4 yıllığına yeni belediye meclis üyelerini belirleyecek. 10 Haziran 2021 ara yerel seçimlerinde Muhafazakar Parti’nin oylarını arttırması sonrası tüm dikkatleri üzerine çeken Şazimet Palta İmre, 5 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde Chingford Green Bölgesi’nde belediye meclis üyesi olmak için ter dökecek.
ÜST DÜZEY DESTEK
İngiltere’de yerel seçimler en az genel seçimler kadar büyük önem taşıyor. Çünkü yerel yönetimlerin yetkileri oldukça fazla… Bunu dikkate alan Muhafakar Parti Milletvekili ve Dışişleri Bakanı Liz Truss, Şazimet Palta İmre ve partisinin diğer iki adayına destek vermek için Chingford Green Bölgesi’ni ziyaret etti.
Dışişleri Bakanı’na Chingford ve Woodford Green milletvekili Sir Iain Duncan Smith de eşlik etti. Partisinin kadından sorumlu Milletvekili olan Truss, siyasette kadınlara ekstra destek verdiklerini söyledi.
16 yıldır İngiltere’de yaşayan Koç Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezunu Şazimet Palta İmre, yarın yapılacak seçimler öncesi bakanın ziyaretinin moral verdiğini söyleyip, “İngiltere’de yerel seçimler çok önemli ve belediyeler yönetimde ciddi söz sahibi. Bu nedenle yarış çetin geçiyor. Burada yaşayan vatandaşlarımızın sesi olmak için gece gündüz çalışıyoruz. Seçilirsek özellikle Türk toplumuna katkı sağlamak için canla başla çalışacağız” dedi.
Şazimet Palta İmre (sağ başta)
SADECE YEREL SEÇİM DEĞİL GÜVEN OYLAMASI
Seçimler sadece şehir planlama, konut ve çöp toplama gibi konularda kimin sorumlu olacağını belirlemekle kalmayacak, aynı zamanda mevcut Muhafazakar Parti hükümeti ve özellikle Başbakan Boris Johnson için de bir karne niteliğinde olacak.
Toplam 4 bin 350 aday, İngiltere’de 140’tan fazla belediye için yarışacak. Sandıkların saat 07.00’de açılacağı seçimlerde oy verme saat 22.00’ye kadar sürecek.
Video Haberler
- Şırnak'ta kamyonette 2 kuzenin silahla vurulmuş cesetler
- Yolun ortasında aracın kapısı açıldı, çocuk yola düştü!
- Eski vekil Kemal Demirel son yolculuğuna uğurlandı
- Bedensel engelli Yusuf'tan acı haber
- Dönüş yoğunluğu başladı
- Bayram tatili dönüş yolculuğu başladı
- Ankara'da çatı yangını
- Apollon Tapınağı'na ihanete suç duyurusu
- Valilik açıklama yaptı: Dolu yağışı facia yarattı
- Günlerdir kayıptı, kayanın dibinde bulundu
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakanlık maaşları yanlış yatırmış
- İki parti anlaştı; 3. ittifak geliyor
- 'Bank Asya’dan kredi alıp da üstüne yatmamış gibi...'
- Bilal Erdoğan Osmanlıcaya döndü
- İstanbul'da taciz girişimine bıçaklı saldırı
- Messi'den PSG'ye ultimatom!
- Erdoğan'ın ziyaretinden sonra ortaya çıktı
- Filmin yapımcı Hande Karacasu serbest bırakıldı
- İstanbul'da yaşayan yabancılara ilişkin açıklama
- 'İlk sırada Türkiye var'