İngiltere ile İsveç arasında güvenlik anlaşması

11 Mayıs 2022 Çarşamba, 16:21

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İsveç'in başkenti Stockholm'de, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson'la görüştü.

Boris Johnson ve Magdalena Andersson, ikili görüşmelerinin ardından savunma ve güvenlik iş birliği, istihbarat paylaşımı ve ortak askeri tatbikatların da desteklenmesini içeren ortak güvenlik deklarasyonuna imza attı.

Anlaşmanın ardından iki lider, ortak basın toplantısı düzenledi.

'ORTAK DEĞERLERİ KORUYAN BİR ANLAŞMA'

Boris Johson, anlaşmanın, iki ülkeyi birbirine daha da yakınlaştıracağını, istihbarat paylaşımı ve ortak askeri tatbikatların desteklenmesine izin vereceğini belirterek, "Bu hem İsveç'in hem de İngiltere'nin sahip olduğu değerleri koruyan bir anlaşmadır" dedi.

Johnson, burada yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği (AB) liderlerinin, 21. yüzyıl tiranının (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in) boş kibrine karşı ortak savunmayı güçlendirmenin yollarını tartışmaya zorlanmasının üzücü bir ironi olduğunu" söyledi.

'İNGİLTERE VE İSVEÇ BİRBİRİNE YARDIM EDECEK'

Rusya'nın, İsveç'e saldırması durumunda İngiltere'nin tam olarak ne yapacağının sorulması üzerine, Johnson, iki liberal demokrasiden birine saldırı olması durumunda İngiltere ve İsveç'in birbirine yardım edeceğini vurguladı.

Johnson, "İster bir felaket ya da askeri bir saldırı olsun bugün söylediğimiz şey, karşı tarafın talebi üzerine yardımına geleceğimizdir. Ukrayna'daki Rus saldırısıyla kendimizi bulduğumuz korkunç koşullarda bunu belirtmek hayati önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

'İSVEÇ VE FİNLANDİYA'YA DESTEĞİMİZDE KARARLI VE NETİZ'

Boris Johnson, İsveç'in olası NATO üyeliği konusunda vereceği karar ne olursa olsun destekleyeceklerini vurgulayarak, "İngiltere'nin, İsveç'in atmaya karar verdiği her türlü eylem planını destekleyeceğinden ve elimizden geldiğince yararlı ve destekleyici olacağından eminim" diye konuştu.

Johnson, İsveç'in ardından ziyaret edeceği Finlandiya'da da benzer bir anlaşmaya imza atacaklarını aktararak şunları kaydetti:

"Hem İsveç'e hem de Finlandiya'ya desteğimizde kararlı ve netiz. Bu güvenlik deklarasyonlarının imzalanması, milletlerimiz arasındaki sonsuz güvencenin bir sembolüdür. Bunlar kısa vadeli geçici tedbirler değil, askeri bağları ve küresel istikrarı desteklemek ve gelecek nesiller için Avrupa'nın savunmasını güçlendirmek için uzun vadeli bir taahhüttür."

'PUTİN BATI'YI BÖLEMEDİ'

Magdalena Andersson da Rusya Devlet Başkanı Putin'in Batı dünyasını bölebileceğini düşündüğünü ancak bunun tam tersinin olduğunu dile getirdi.

Andersson, Putin'in girişimlerinin ters teptiğini belirterek, "Bugün burada her zamankinden daha fazla birlik içinde bağlarımızı güçlendiriyoruz. İngiltere'yle yakın iş birliği içerisinde hareket ediyoruz. İkili savunma ve güvenlik iş birliği açısından bugün bir adım daha attık" ifadesini kullandı.