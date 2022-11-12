İngiltere ile Rusya arasında casus krizi: İngiliz güvenlik görevlisi, suçlamaları kabul etti

12 Kasım 2022 Cumartesi, 13:01

İngiliz güvenlik görevlisi David Ballantyne Smith, Berlin'deki İngiliz Büyükelçiliğinde çalışırken Rusya adına casusluk yaptığını ve sırları Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ulaştırmak için çalıştığını itiraf etti.

58 yaşındaki David Ballantyne Smith'in, evinde yapılan aramalarda kitaplığında tarih üzerine ciltler ve Soğuk Savaş casusluk gerilimleriyle tanınan John le Carre'nin bir romanı bulundu.

Güvenlik görevlisi Smith, geçen yıl 10 Ağustos'ta Alman polisleri tarafından tutuklandığında Berlin'deki İngiliz Büyükelçiliği'nde çalışıyordu. "Resmi Sırlar Yasası" kapsamında dokuz suçla itham edildikten sonra bu yılın Nisan ayında İngiltere'ye iade edildi.

Smith, Nisan ayında Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıktığında tüm suçlamaları reddetmişti. Savcılar, Smith'in, İngiltere'ye ve sekiz yıl boyunca çalıştığı İngiliz Büyükelçiliğine zarar vermek istediğini öne sürdü. Smith, savunma duruşmasında, devletin güvenliğine veya çıkarlarına zarar veren bir eylemde bulunarak Resmi Sırlar Yasası kapsamındaki sekiz suçlamayı kabul etti.

CASUSLUK FAALİYETLERİ

Smith'in casusluk faaliyetlerinin kapsamı kendisine yöneltilen suçlamalarda belirtildi; İlk suçlamada, 2020 yılında Berlin'deki Rus Büyükelçiliği'nde görevli Rus askeri ataşesi General Binbaşı Sergey Chukhurov ile iletişim kurduğu, birçok İngiliz devlet memurlarının faaliyetleri, kimlikleri, adresleri ve telefon numaraları hakkında bilgi verdiği belirtildi.

Berlin'deki İngiliz Büyükelçiliği'nin işleyişi ve düzeni hakkında "bir düşman, yani Rus devleti" için yararlı olabileceği söylenen istihbarat topladığı kaydedildi. Ele geçirilen materyallerden bazıları "gizli" olarak sınıflandırıldı ve İngiliz Hükümeti ile Alman Büyükelçiliğinin faaliyetleriyle ilgiliydi.

Geçen yıl 5 Ağustos'ta, Dmitry olarak bilinen bir kişi tarafından sağlanan belgelerin izinsiz fotokopilerini ve SIM kart ambalajlarını topladı. Dmitry'nin "bir düşman, yani Rus Devleti için yararlı" olduğu söylenen CCTV görüntülerinin kayıtlarını topladı.

The Sun'un aktardığına göre Smith'in elektronik cihazlarında yapılan incelemede, elçilikte çekilmiş görüntüler ve Rus askeri ataşesine yazılmış 14 Mayıs 2020 tarihli bir mektup taslağı bulundu. Mektupta elçilikte çalıştığını doğruluyor ve "resmi hassas" olarak sınıflandırılmış bir kitap önerdiği için isminin gizli kalmasını istiyordu. Elçilikte personelin güvenlik kartlarının ve kişisel bilgilerinin, "gizli" e-postaların ve belgelerin, posterlerin ve beyaz tahtaların resimleri vardı.

AVUKATI, SMİTH'İN SAVUNMASININ SAVCILIKTAN FARKLI OLDUĞUNU AÇIKLADI

Smith'in Avukatı Matthew Ryder mahkemeye Smith'in savunma gerekçesinin savcılık iddiasından farklı olduğunu söyledi.

Avukat Ryder, "Niyeti, neyi neden yaptığı ve iddiaların ciddiyeti Smith tarafından tartışmalı. Bay Smith'in suçunu kabul etmesinin temelinde, savcılığın iddia ettiği gibi Birleşik Krallık'a karşı olumsuz bir niyeti olmaması da dahil olmak üzere önemli farklılıklar olduğunu söylemek doğru olur" dedi.