Kral Charles’ın ABD ziyaretinde sıra dışı anlar... Diplomatik mesajlar, ince espriler, iğneleyici sözler

İngiltere Kralı III. Charles’ın ABD ziyareti, iki ülke arasında son dönemde artan gerilimlerin gölgesinde gerçekleşirken, resmi törenlerin ötesine geçen diplomatik mesajlarıyla dikkat çekti. Yüzeyde dostluk ve ortaklık vurgusu öne çıkarken, Kongre’de yapılan konuşmalar ve verilen sembolik mesajlar, Londra ile Washington arasındaki derin görüş ayrılıklarının hâlâ sürdüğünü ortaya koydu.

Teamüllere aykırı ilk olay karşılama sırasında gerçekleşti. Kral Charles ve Kraliçe Camilla ABD'li bakanlarla el sıkışırken, Trump onların önüne geçerek kabine üyeleriyle el sıkışmaya başladı. Bu görüntüler sosyal medyada 'büyük bir utanç' yorumlarına neden oldu.

Trump cuts in front of Queen Camilla to shake some hands pic.twitter.com/Oa4wRpk72x — MeidasTouch (@MeidasTouch) April 29, 2026

Beyaz Saray'ın, görüşmeyi sosyal medyadan, 'iki kral' mesajıyla duyurması ise tepkilere neden olmuştu. Zira kısa bir süre önce ABD genelinde Donald Trump yönetiminin otokratik eğilimlerine karşı çıkan kitlesel 'Krala Hayır' protestoları düzenlenmişti.

KARŞILIKLI ESPRİLER

Kongre’de yaptığı konuşmada transatlantik ittifakın önemine, çevresel sorumluluklara ve askeri iş birliğine vurgu yapan Kral Charles, doğrudan eleştiri getirmeden ABD Başkanı Donald Trump’ın son dönemdeki çıkışlarına karşı ince ama belirgin bir denge kurdu.

Ziyaretin en dikkat çeken anlarından biri, Kral Charles’ın konuşmasında Oscar Wilde’dan yaptığı alıntı oldu. “Amerika ile her şeyimiz ortak, tabii dil hariç” sözleri salonda kahkahalara yol açarken, bu hafif mizahi ton, aslında iki ülke arasındaki derin ama zaman zaman gerilen ilişkilerin sembolik bir yansıması olarak değerlendirildi.

Aynı şekilde Trump’ın yağmurlu havayı 'güzel bir İngiliz günü' olarak tanımlaması da iki liderin kamuoyu önünde uyumlu bir görüntü verme çabasını ortaya koydu. Ancak uzmanlara göre bu sıcak atmosfer, perde arkasındaki fikir ayrılıklarını gizleyen bir diplomatik vitrin işlevi gördü.

KRAL CHARLES: "BİZ OLMASAYDIK..."

Kral Charles, konuşmasında şu ifadeleri kullanmaktan kaçınmadı:

Sayın Başkan, kısa bir süre önce, 'Amerika Birleşik Devletleri olmasaydı, Avrupa ülkeleri Almanca konuşuyor olurdu,' demiştiniz. Biz olmasaydık, siz de Fransızca konuşuyor olurdunuz diyebilir miyim?

Kral Charles'ın iğneli sözleri bunlarla da sınırlı kalmadı. Konuşmasının devamında, ABD'nin kurucu babalarını 'yaratıcı isyancılar' olarak nitelendiren İngiliz Kralı, ABD'nin bir ülke olarak genç yaşına da şu sözlerle gönderme yaptı:

Kurucu Babalar, bir amaç uğrunda yürüyen cesur ve yaratıcı isyancılardı. 250 yıl önce, ya da Birleşik Krallık’ta dediğimiz gibi, daha geçen gün, bir denge kurarak bağımsızlıklarını ilan ettiler...

GÖRÜŞMEDEN ÇIKAN MESAJLAR

Kral Charles’ın ABD ziyareti, iki ülke ilişkilerinin son yılların en gergin dönemlerinden birine denk geldi. İran savaşı ve Trump’ın NATO’ya yönelik sert eleştirileri, Londra ile Washington arasındaki güveni ciddi şekilde zedelemiş durumda. İngiltere’nin, ABD-İsrail hattındaki askeri operasyonlara katılmaması, Trump yönetiminin tepkisini çekerken; Londra cephesi ise ABD’nin dış politika yaklaşımına daha mesafeli bir çizgi izliyor. Buna rağmen, bu ziyaret sırasında, iki ülke arasındaki 'özel ilişki'nin en azından sembolik düzeyde yeniden canlandırıldığı izlenimi verildi.

Kral Charles’ın konuşmasındaki en kritik noktalar ise doğrudan değil, dolaylı biçimde verilen mesajlardı. NATO’nun önemine yapılan vurgu, 'Trump’ın ittifakı küçümseyen söylemlerine karşı bir hatırlatma' olarak yorumlandı. Aynı şekilde çevre konusundaki hassasiyetini dile getirmesi, ABD’nin Paris İklim Anlaşması’ndan çekilmesiyle oluşan ayrışmaya işaret etti. Charles ayrıca, geçmişteki askeri hizmetine değinerek İngiltere’nin savunma kapasitesine yönelik eleştirilere de dolaylı bir yanıt verdi.

Uzmanlara göre, Kral Charles’ın ziyareti kısa vadede 'tansiyonu düşüren bir diplomatik hamle' olarak değerlendirilebilir. Ancak yapısal sorunlar ve stratejik görüş ayrılıkları devam ettiği sürece, bu yakınlaşmanın kalıcı olup olmayacağı belirsizliğini koruyor. Başka bir deyişle, bu ziyaret ilişkileri 'onarmak' yerine, yalnızca geçici bir nefes alma alanı yaratmış olabilir.