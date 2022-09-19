İngiltere Kraliyet Ailesi'nden 'Prens Harry' açıklaması: 'Büyük saygısızılık...'

19 Eylül 2022 Pazartesi, 13:25

Prens Harry, büyükannesi Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü sonrası ülkesine döndü. Kraliçenin cenazesi için özel izin verilen ve askeri üniformasını giyebilen Prens Harry hakkında çıkan iddialar ise bitmek bilmiyor.

The Telegraph, Prens Harry'nin Başbakan Liz Truss'tan sonra ölüm haberini aldığını ve bunun aile arasındaki sürtüşmenin bir parçası olduğunu yazmıştı.

YALANLAMA GELDİ

İlgili haberde Prens Harry'nin haber kamuoyu ile paylaşılmadan sadece 5 dakika önce bilgilendirildiği bilgisine yer verilmişti.

Hürriyet'in Daily Mail'den aktardığı habere göre; Kraliyet sözcüsü açıklamasında şu ifadeye yer verdi; 'Kamuya ancak her aile üyesi bilgilendirildikten sonra bilgi verildi.'

Haberinde bu açıklamalara yer veren Daily Mail, bunun son derece nadir bir hamle olduğunun altını çizdi. Gazete söz konusu gecikmenin Harry'nin o esnada uçakta olduğu ve kendisine ulaşamadığı için gerçekleştiğini iddia etti.

MEGHAN İÇİN 'CASUS' İDDİASI

Prens Harry'nin karısı Meghan Markle için ise sosyal medyada birtakım iddialar gündeme geldi. İddialardan biri, Meghan'ın kıyafetlerindeki kare şeklindeki potluğun kıyafet altındaki bir kayıt cihazı olduğunu yönündeydi.