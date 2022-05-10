İngiltere Parlamentosunun yeni yasama döneminin açılışı yapıldı

10 Mayıs 2022 Salı, 15:35

İngiltere Parlamentosu'nun yeni yasama döneminde hükümetin, ekonomiyi büyütmeye odaklanacağı ve yaşam maliyetlerinin hafifletilmesi için çalışacağı belirtildi.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ise, 59 yıl sonra ilk kez sağlık sorunları nedeniyle açılışa katılmama kararı aldı. Kraliçe'nin adına konuşma metnini en büyük oğlu Galler Prensi Charles okudu. Böylelikle Prens Charles, ilk kez İngiliz Parlamentosunun yasama yılının açılışını yaptı. Prens Charles'ın oğlu Cambridge Dükü Prens William ve eşi Cornwall Düşesi Camilla da parlamentonun açılışında yer aldı.

ÖNCELİK EKONOMİK BÜYÜME

Prens Charles, iktidardaki Muhafazakar Parti hükümetinin yeni yasama dönemi programında yer alan 38 yasa tasarısını açıkladığı konuşmasına, "Hükümetin önceliği ekonomiyi büyütmek, güçlendirmek ve ailelerin yaşam maliyetini hafifletmeye yardımcı olmak olacak" sözleriyle başladı.

Bakanların, İngiltere Merkez Bankası'nı enflasyon hedefine döndürmesi için destekleyeceğini vurgulayan Charles, hükümetin daha ucuz, temiz ve güvenli enerjiye geçişi sağlamak amacıyla enerji yasa tasarısı getireceğini bildirdi.

Prens Charles, bu yasa tasarısının geçen yıl Glasgow'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi 26. Taraflar Konferansı başarısı üzerine inşa edileceğini söyledi.

Hükümetin, ülkenin her yerinde fırsatları artıracağının ve daha fazla insanın çalışmasına destek olacağının altını çizen Charles, ayrıca, sokakların daha güvenli hale getirilmesi ve Covid-19 salgını sonrası Ulusal Sağlık Sistemi üzerindeki yığılmanın azaltılmasının hükümetin öncelikleri arasında olduğunu kaydetti.

Boris Johnson hükümetinin ülke genelinde ulaşımı iyileştirmeyi hedeflediğini kaydeden Prens Charles, demir yolu hizmetlerinin modernize edilmesi ve yolcuların güvenliğinin artırılması için mevzuat getirileceğini bildirdi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson

BREXİT FIRSATLARI DEĞERLENDİRİLECEK

Rusya'nın Ukrayna’ya başlattığı savaşa da atıfta bulunan Prens Charles, İngiliz hükümetinin dünya çapında demokrasi ve özgürlüğü savunmada öncü rol oynayacağını kaydetti.

Prens Charles, Brexit'e de değinerek, "Majestelerinin hükümeti, ekonomik büyümeyi desteklemek için İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma fırsatlarını değerlendirmeye devam edecek. İşletmelerle ilgili düzenlemeler yürürlükten kaldırılacak ve yeniden düzenlenecek" ifadelerini kullandı.

YASA DIŞI GEÇİŞLER ÖNLENECEK

Prens Charles, İngiltere'nin tamamının süregelen başarısı ve bütünlüğünün, İngiliz hükümeti için büyük önem taşıdığının altını çizerek, "Majestelerinin hükümeti, geçmişin mirasını ele almak için mevzuat yolu dahil Belfast Anlaşması'na (Hayırlı Cuma) ve kurumlarına desteğe öncelik verecek" dedi.

İngiliz hükümetinin, ülkenin sınır bütünlüğünü koruyacağını ve halkının güvenliğini sağlayacağını söyleyen Prens Charles, "Bakanlarım, tehlikeli ve yasa dışı kanal geçişlerini önlemek için harekete geçecek ve bunları kolaylaştırmaktan kazanç sağlayan suç çeteleriyle mücadele edecek" diye konuştu.

Kraliçe 2. Elizabeth

KRALİÇE ELİZABETH AÇILIŞA KATILMADI

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, İngiliz Parlamentosu'nun yeni yasama yılının açılışına 59 yıl sonra ilk kez katılamadı.

Buckingham Sarayından dün yapılan açıklamada, Kraliçe'nin epizodik hareketlilik sorunlarının devam ettiği ve doktorlarına danışarak, parlamentonun açılışına katılmamaya karar verdiği belirtilmişti.

96 yaşındaki Kraliçe, sağlık sorunları nedeniyle son zamanlarda halka açık bir dizi programını iptal etmek zorunda kalmıştı.

Kraliçe Elizabeth, tahtta bulunduğu süre boyunca, şimdiye kadar sadece 1959 ve 1963'te hamileliği nedeniyle iki kez parlamentonun açılışına katılamamıştı.