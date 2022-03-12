İngiltere, Rusya'ya lüks mal ihracatını yasaklama planını açıkladı

12 Mart 2022 Cumartesi, 16:46

İngiltere Bakanları, sağlık sekreteri Sajid Javid, Moskova'yı Ukrayna hastanelerine tekrarlanan saldırıların ardından savaş suçlarıyla suçlarken, Rusya'ya lüks malların ihracatını yasaklayarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e daha fazla baskı yapmayı planladıklarını açıkladılar.

The Guardian'ın aktardığına göre, Downing Street'in ayrıntılarının önümüzdeki günlerde açıklanacağını söylediği planların duyurusu, Başbakan Boris Johnson ve diğer G7 liderlerinin Rusya Devlet Başkanı üzerindeki baskıyı artırmaya karar vermeleriyle geldi.

'TAMAMEN HAKSIZ BİR SAVAŞ'

Sağlık sekreteri Sajid Javid, Rusya'yı sağlık tesislerine yönelik saldırıları nedeniyle ağır bir şekilde eleştirdi ve güçlerini savaş suçlarıyla olarak nitelendirdi. Rusya'nın saldırganlığını durdurması gerektiğini söyleyen Bakan, Ukrayna'nın işgalini “Rusya tarafından başlatılan, tamamen sebepsiz, tamamen haksız bir savaş” olarak ifade etti.

Javid, "Rusya'dan gördüğümüz, özellikle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)'nün hastaneler de dahil olmak üzere 25'ten fazla sağlık tesisinin herhangi bir nedenle hedef alındığını veya vurulduğunu bildirdiği sağlık tesislerine yönelik saldırılar, Rus kuvvetleri tarafından tamamen kabul edilemez gerekçelerdir. Bu bir savaş suçudur ve Rusya bugün Ukrayna'da işlediği suçların bedelini ödeyecek" şeklinde sözlerine devam etti.

400 PARLAMENTERE YAPTIRIM

İngiltere, bakanların Moskova'yı üzerindeki baskıyı artırmak çalışması nedeniyle yaklaşık 400 Rus parlamentere yaptırım uyguladı.

G7, 10 Numaranın Rus işletmelerinin ihracat kabiliyetini önemli ölçüde azaltacağını söylediği kilit ürünlerde Rusya'yı "en çok tercih edilen ülke" statüsünü reddetmek için adımlar atmayı kabul etti.

Dışişleri Bakanı Liz Truss, İngiltere'nin "G7 ortaklarıyla birlik içinde olduğunu" ve Rusya'ya baskı uygulamak için "cevaplarını güçlendirmeye devam edeceğini" söyledi.

Ancak hükümet, İşçi Partisi'nden yasağın çoktan uygulanmış olması gerektiğini söyleyen eleştirilere maruz kaldı.

Uluslararası Ticaretten Sorumlu Gölge Devlet Sekreteri, "İşçiler, haftalardır Rusya'ya lüks malların gönderilmesinin yasaklanması için çağrıda bulunuyor, bu nedenle Birleşik Krallık hükümetinin nihayet dinlemesi memnuniyetle karşılandı, ancak bu kadar uzun sürmemeliydi." dedi.

MACRON'DAN, JOHNSON HÜKÜMETİNE KINAMA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da, Johnson hükümetini de kınayarak, onları Ukraynalı mültecileri Birleşik Krallık'ta istenmeyen kişiler haline getirme ve "büyük açıklamalarına" uymayarak bu konuda dünyaya öncülük ediyormuş gibi yapmakla suçluyor.



Macron, Versay'dali Avrupa Birliği (AB) zirvesinin sonrası dün yaptığı açıklamada, "Korku yaşayıp ailelerine ulaşmak için Avrupa'yı geçerek Birleşik Krallık topraklarında yaşayan Ukraynalı kadın ve erkeklerin daha iyi muamele göreceğini umuyorum" dedi.