İngiltere Sağlık Bakanı: 'Aşı olmayan kendine başka iş baksın'
İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, Covid-19'a karşı aşılanmak istemeyen bakımevi çalışanlarına "Dışarı çıkıp başka bir iş bakın" dedi.
İngiltere’de hükümet, 11 Kasım’a kadar tüm bakımevi çalışanlarının Covid-19’a karşı tamamen aşılanması gerektiğini bildirmişti. Bakımevi çalışanlarının aşılanmasına kısa bir süre kala Sağlık Bakanı Sajid Javid, katıldığı bir televizyon programında bakımevi çalışanlarına yönelik açıklamalarda bulundu.
Javid, Covid-19 aşısı olmayı reddeden bakımevi çalışanlarına, dışarı çıkıp başka bir iş bakmalarını isteyerek, "Bir bakım evinde çalışıyorsanız, ülkemizdeki en savunmasız insanlardan bazılarıyla çalışıyorsunuz ve gidip aşı olmaya zahmet edemiyorsanız, dışarı çıkın ve başka bir iş bulun" dedi.
Söz konusu savunmasız kişilerle ilgilenmek isteyenlerin aşı olması gerektiğinin altını çizen Javid, "Eğer aşı olmayacaksan, neden bu işte çalışıyorsun?" ifadelerini kullandı.
Javid, son aşı tarihinde değişiklik yapılmayacağını belirterek, bunun nedeninin bakımevinde kalanların güvenliği ve yararı için olduğunu vurguladı.
-Sputnik
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