İngiltere Sağlık Bakanı Omicron varyantı ile ilgili vaka tahmini yaptı

09 Aralık 2021 Perşembe, 14:40

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, Omicron varyantının, diğer varyantlardan çok daha hızlı yayıldığına işaret ederek İngiltere'de bu ayın sonuna kadar yaklaşık bir milyon Omicron vakası görülebileceğini bildirdi.

Javid, dün getirilen yeni Covid-19 kısıtlamalarının ardından yaptığı açıklamada, "(Omicron) Çok, çok hızlı yayılıyor. Şimdiye kadar gördüğümüz diğer tüm Covid-19 türlerinden daha hızlı yayılıyor" ifadesini kullandı.

İki ila üç günde vaka sayılarının ikiye katlanacağı tahmininde bulunduklarını söyleyen Javid, "Omicron vakaları ay sonuna kadar bir milyona çıkabilir" dedi.

Javid, henüz Omicron varyantıyla ilgili tüm cevaplara sahip olmadıklarının altını çizerken İngiliz hükümetinin Covid-19’la mücadele kapsamında dün açıkladığı B planının uygulanmasının, bu varyanta karşı savunmayı güçlendireceğini vurguladı.

İNGİLTERE'DE AŞI PASAPORTU ZORUNLU OLUYOR

İngiliz hükümetinin dün açıkladığı yeni Covid-19 kısıtlamalarında, pazartesiden itibaren evden çalışılması tavsiyesinde bulunuldu. Tiyatro ve sinema salonları gibi çoğu kapalı mekanda ise maske kullanılması cuma gününden itibaren zorunlu hale getirildi.

Hükümet, aşı pasaportunu da uygulamaya koyma kararı aldı.