İngiltere savaş hazırlığında: Stratejik 'savunma planı' açıklandı

İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, ülkesinin “savaşmaya hazır” hale geleceğini açıkladı.

Glasgow’daki konuşmasında Starmer, savunma sanayiine yapılacak milyarlarca sterlinlik yatırımla İngiltere’nin “zırhla kaplı, savaşa hazır” bir ülke olacağını söyledi.

Bu açıklama, hükümetin merakla beklenen Stratejik Savunma Değerlendirme Raporu ile eş zamanlı olarak yapıldı.

ÜÇ STRATEJİK HEDEF

Starmer’ın açıklamasına göre İngiltere’nin yeni savunma doktrini üç temel üzerine inşa edilecek:

Savaş kabiliyeti yüksek bir ulus olmak ve böylece olası tehditleri caydırmak.

NATO öncelikli bir savunma yaklaşımı benimsemek.

Savaş zamanındaki hızda inovasyon ve üretim kapasitesi geliştirmek.

SAVUNMA BÜTÇESİ ARTIRILACAK

Yeni strateji kapsamında, İngiltere'nin savunma harcamaları 2027 itibariyle GSYİH'nın %2,5'ine çıkarılacak.

Starmer, bu oranın ilerleyen dönemde %3'e çıkarılması hedefi taşıdığını belirtti, ancak bu konuda henüz kesin bir taahhüt verilmiş değil.

12 YENİ NÜKLEER DENİZALTI YOLDA

Savunma planı kapsamında:

12 yeni nükleer saldırı denizaltısı inşa edilecek.

Bunlardan ikisi, HMS Agamemnon (2025) ve HMS Agincourt (2026) olmak üzere yakın tarihte göreve başlayacak.

Denizaltılar, ABD ve Avustralya ile ortak yürütülen AUKUS anlaşması kapsamında üretilecek.

Yeni nesil Dreadnought sınıfı denizaltılar 2030’larda hizmete alınacak.

Bu artışla birlikte İngiltere’nin denizaltı filosu 20’nin üzerine çıkacak. Ancak bu sayı hâlâ ABD’nin 71, Çin ve Rusya’nın 66’şar denizaltılık filosunun gerisinde.

NÜKLEER CAYDIRICILIK VE UZUN MENZİLLİ FÜZE YATIRIMI

15 milyar sterlin, nükleer başlık programına ayrılacak.

7 bin adet uzun menzilli füze üretilecek.

6 yeni mühimmat fabrikası kurulacak.

1,5 milyar sterlin, askerî konutların onarımı ve yenilenmesine ayrılacak.

Kriz veya savaş durumunda üretim kapasitesinin hızlıca artırılabilmesi için altyapı güçlendirilecek.

FASLANE ÜSSÜ VE NÜKLEER FİLONUN ROLÜ

İngiltere'nin nükleer denizaltı filosunun merkezi olan HMNB Clyde (Faslane Üssü), İskoçya’da yer alıyor. Burada konuşlanan Vanguard sınıfı denizaltılar, sürekli devriye halinde Trident füze sistemini taşıyor.

Stratejik savunma planlarının parlamentoya sunulmadan basına yansıması nedeniyle Avam Kamarası Başkanı Sir Lindsay Hoyle, hükümete tepki gösterdi.