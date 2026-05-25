İngiltere Savunma Bakanı’nı taşıyan uçağa elektronik saldırı iddiası

İngiltere Savunma Bakanı John Healey’i taşıyan Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne (RAF) ait uçakta, Estonya’dan dönüş yolunda GPS sinyali kesildi.

İngiliz basınına yansıyan haberlere göre olay, Healey’nin Estonya’nın güneydoğusunda görev yapan İngiliz askerlerini ziyaret etmesinin ardından yaşandı.

The Times’ın haberinde, Rusya sınırı yakınlarında meydana gelen sinyal kesintisinin elektronik harp saldırısından kaynaklandığı ileri sürüldü.

Rusya’nın saldırının arkasında olduğu düşünülürken, uçağın GPS sisteminin yaklaşık üç saatlik dönüş uçuşu boyunca devre dışı kaldığı aktarıldı.

Dassault Falcon 900LX tipi hükümet uçağında yaşanan sinyal kesintisi nedeniyle pilotlar, konum belirlemek için yedek ataletsel seyrüsefer sistemlerini kullandı.

Uçaktaki dizüstü bilgisayarlar ve akıllı telefonların internete bağlanamadığı, kokpitteki bazı göstergelerde de arıza meydana geldiği belirtildi.

Yolculara uçağın güvenli şekilde uçuşa devam edebileceği bilgisi verildi. RAF pilotlarından birinin, bu durumun uzun süredir karşılaşmadığı “nadir” bir olay olduğunu söylediği aktarıldı.

RUSYA BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR

İngiliz savunma kaynakları, yaşananları “pervasız” bir Rus müdahalesi olarak nitelendirdi. Kaynaklar, bu tür bir sinyal kesintisinin sivil uçakları da etkileyebileceğine dikkat çekti ancak RAF’ın bu tür durumlara hazırlıklı olduğunu vurguladı.

Olayda Healey’nin doğrudan hedef alınıp alınmadığı ise netlik kazanmadı. Uçağın uçuş güzergâhının internet üzerindeki uçak takip sitelerinde görülebildiği belirtildi.

GPS karıştırma sistemlerinin Rus uçakları, insansız hava araçları ya da kara konuşlu araçlar üzerinden çalıştırılabildiği ifade ediliyor.

İngiltere’de benzer bir olay 2024 yılında da gündeme gelmişti. Dönemin Savunma Bakanı Grant Shapps’ı taşıyan uçağın GPS sinyali, Baltık Denizi’ndeki Rus toprağı Kaliningrad yakınlarından geçerken yaklaşık 30 dakika boyunca kesilmişti.

Son olay, NATO’nun doğu kanadında Rusya kaynaklı elektronik harp faaliyetlerine ilişkin güvenlik kaygılarını yeniden artırdı.

ESTONYA SINIRINDA ZİYARET

Healey, Estonya ziyareti kapsamında ülkenin güneydoğusundaki Voru yakınlarında İngiliz askerlerinden brifing aldı. Bölgenin, Rusya sınırına yakınlığı nedeniyle elektronik harp faaliyetleri ve insansız hava araçları tehdidi altında olduğu belirtildi.

İngiliz birlikleri, bölgede düzenlenen Spring Storm tatbikatına katılıyor. Tatbikatın, Rusya sınırı yakınındaki olası tehditlere karşı caydırıcılık amacı taşıdığı ifade ediliyor.

Bölgede görev yapan İngiliz askerlerinin, günlük olarak sinyal karıştırma, gözetleme faaliyetleri ve insansız hava aracı tehdidiyle karşı karşıya kaldığı aktarıldı.

Bazı birliklerin dışarı çıkarken kendilerini inşaat işçisi gibi göstermeye çalıştığı, askerlerin göğüslerinde ise çevredeki frekansları izleyen ve yaklaşan drone tehdidine karşı uyarı veren küçük cihazlar taşıdığı belirtildi.