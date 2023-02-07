İngiltere, Türkiye'de gerçekleşen deprem nedeniyle teyakkuza geçti

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 14:46

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 15:12

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen şiddetli depremin ardından İngiltere teyakkuza geçti. Başta İngiltere’de yaşayan vatandaşlarımızın başlattığı yardımlar bir günde 10 tonu buldu.

İngiltere Türk Dernekleri Birliği üyesi 35 dernek başta olmak üzere pek çok STK Türkiye için seferber oldu. Karahasanlılar Derneği, West London Community Center, Leicester Diyanet Eğitim Kültür Derneği, Çatı Bussines Networking gibi sivil toplum kuruluşları kampanya başlattı.

İngiltere’nin en çok okunan gazetelerinde The Sun, depremzedeler için yardım kampanyası başlattı. Okurlarına acil çağrı yapan The Sun, toplanan paraların Kızılhaç vasıtasıyla bölgeye gönderileceğini duyurdu.

Kabine Bakanı Andrew Mitchel ilk etapta 70 arama kurtarma uzmanı ve arama köpeklerinin deprem bölgesine gönderildiğini duyurdu.

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam ve Kızıl Haç İngiltere yardım kampanyaları başlattı.