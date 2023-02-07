Ailesi enkaz altında kalan depremzede konuştu: 'Hatay haritadan silinmiş'

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 14:39

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 15:48

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay’da birçok bina yerle bir oldu.

Şehrin giriş yolunda çatlaklar meydana gelirken özel hastane, polis karakolu, oto galeriler, birçok kamu kurum binası ve işyeri yıkıldı. Yıkılan apartmanların önüne park edilen birçok otomobil enkaz altında kaldığı görüldü.

Deprem haberini alır almaz Antalya’dan Hatay’a gelen Murat Unutulmaz, ailesinin enkaz altında olduğunu söyledi.

"YARDIM İSTİYORUZ"

Şehrin çok büyük hasar gördüğünü belirten Unutulmaz, “1999 Depremi’nde bölgeye gittim. Adapazarı, Düzce’nin her tarafını gezdim. Oralarda 1-2 cadde ve sokakta yıkılma vardı ama şu an Hatay’ın yüzde 90’ı yıkılmış durumda. Yıkılmayan binalarda çok büyük hasar almış. Hatay haritadan silinmiş. Dün saat 07.00 itibarıyla bu şehrin bu hale geldiğini arkadaşlarımdan duydum. Bütün binalardan sesler geliyor. Annem ve kardeşim halen binanın altında, dokunduklarımız oldu. Dün bir tanesine su içirdim ama kaldıramadık, sıkışmış kalmış. Çok acil yardım istiyoruz. Antakya’da, diğer çevre illerinden 8-10 katı büyüklüğünde hasar oluştu. Dairemde annem, kız kardeşim ve iki tane misafirim vardı. Karşıda karı-koca komşum var. Alt katta dün kendi ellerimizle bir tane çocuğumuzu çıkarttık. Binada şu an 20-25 kişi olması lazım. Sıfır binalarda dahil hasar var. Ayakta duran bina sayısı zaten çok az. Ama ayakta duran binalarda da oturmak mümkün değil. Şu anda Hatay’da yaşayan insanlar bu binada yaşayamaz. Bu şehrin yeniden inşa edilmesi lazım. Bitmiş bu şehir” şeklinde konuştu.

Binalarda mahsur kalan yurttaşlar için ekipler tarafından başlatılan kurtarma çalışmaları sürüyor.