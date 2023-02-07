Son dakika... Hatay İskenderun'da depremin ardından 'deniz seviyesi' yükseldi!

Son dakika haberi... Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde, deniz seviyesinin yükselmesi sonucu bazı caddeler su altında kaldı.

AA
Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 14:43
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Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından İskenderun'da deniz seviyesi yükseldi.

Çay Mahallesi Mete Aslan Bulvarı'nda sahilden iç kısma doğru yaklaşık 200 metrelik su birikintileri oluştu. Su seviyesinin araçların tekerlek hizasına geldiği bölgede, trafik yoğunluğu da oluştu.

ARAÇLAR ALTERNATİF GÜZERGÂHLARA YÖNLENDİRİLİYOR

Sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekerken trafik polisi de araçları alternatif güzergâhlara yönlendiriyor.

Bu arada denizden gelen suyun sadece yollarda olduğu, evlere ulaşmadığı görüldü.


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