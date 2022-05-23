İngiltere, Türkiye'ye uyguladığı silah ambargosunu kaldırdı

23 Mayıs 2022 Pazartesi, 12:28

The EuroAsian Times'ın haberine göre, İngiltere, terör örgütü PKK ve YPG'nin bulunduğu Suriye'nin kuzeyini temizlemeye yönelik başlattığı askeri operasyonunun ardından 2019'da silah ihracatını durdurduğu Türkiye ile silah ihracatına yeniden başlıyor.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Başkanı Demir, "Özellikle Türkiye'ye getirilen bazı kısıtlamalar konusunda daha önce vaat edilen olumlu adımların atıldığını, uygulandığını ve kaldırıldığını görmek daha olumlu geldi" dedi .

Demir, Londra ziyaretinde yaptığı konuşmada, "Bu olumlu adımların atılması, ittifak ruhu içinde hareket edilmesi önemlidir ve İngiltere'nin bu ruhla hareket etmesi durumunda ne kadar olumlu bir gündemin oluşabileceğini gördük" dedi.

Türkiye ve İngiltere, Lockheed Martin'in F-35 Lightning II'si ile benzer özelliklere sahip olması beklenen milli beşinci nesil savaş uçağı TF-X MMU üzerinde yakın savunma işbirliğine girdi.

İNGİLTERE SİHA'LAR İLE İLGİLENİYOR

İngiltere, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın “oyun değiştirici” olarak adlandırdığı Türk yapımı SİHA satın almakla ilgilendiğini de ifade etmişti.

Türk iha ve sihalarının, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde Ukrayna ordusuna dünyayı hayrete düşürecek kadar destek sağlaması insansız hava araçlarına olan ilgiyi arttırdı.