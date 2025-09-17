İngiltere ziyareti öncesi Trump’a şok: Windsor Kalesi’ne skandal görüntüler

ABD Başkanı Donald Trump’ın İngiltere’ye ikinci resmi ziyareti öncesinde Windsor Kalesi’nde dikkat çekici bir protesto gerçekleştirildi.

Protestocular, Trump’ı cinsel istismarcı Jeffrey Epstein ile yan yana gösteren görselleri kalenin duvarlarına yansıttı.

Trump’ın salı akşamı İngiltere’ye ulaşmasının ardından, dört kişi kaleye yapılan “izinsiz yansıtma” eylemi nedeniyle gözaltına alındı.

Polis, olayın “kamuya açık bir şov” olduğunu belirtti. Gözaltına alınanların “kötü niyetli iletişim” suçlamasıyla sorgulandığı açıklandı.

Protestocular önce kalenin yakınında Trump ve Epstein’ın yer aldığı büyük bir pankart açtı. Daha sonra kalenin bir kulesine, iki ismin fotoğraflarını, Epstein’ın kurbanlarının görsellerini, dava haberlerini ve polis raporlarını yansıttılar.

Yansıtılanlar arasında, Trump’ın Epstein’a yazdığı iddia edilen ve geçtiğimiz günlerde ABD Temsilciler Meclisi Demokratları tarafından yayımlanan doğum günü mektubu da vardı. Beyaz Saray, söz konusu mektubun sahte olduğunu savunuyor.

SİYASİ TARTIŞMALAR YENİDEN ALEVLENDİ

Mektupta Trump’ın Epstein’a “pal” (dostum) diye hitap ettiği ve “Her gün yeni bir sır olsun” ifadelerinin yer aldığı öne sürülüyor.

Mektup, basit bir kadın silueti karikatürüyle birlikte sunulmuştu.

Trump, Epstein ile geçmişte arkadaşlık etmiş ancak başkan olmadan yıllar önce yolları ayrılmıştı.

2019’da hapishanede ölen Epstein hakkındaki skandal, ABD kamuoyunda hâlâ merak ve tartışma konusu olmaya devam ediyor.