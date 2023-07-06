İngiltere’de 7.4 milyon hasta sıra bekliyor

Yayınlanma: 06.07.2023 - 18:24

Güncelleme: 06.07.2023 - 18:24

Başbakan 10 numaraya yerleşirken İngiliz halkına birtakım sözler vermişti. Sunak halka enflasyonu yarıya indireceğini, ekonomik büyüme sağlayacağını, ulusal borcu azaltacağını ve sığınmacıları ülkeye almayacağını söylerken bunları gerçekleştiremezse kendisinin de sorgulanması gerektiğini belirtmişti.



Aradan geçen altı ayda ekonomik anlamda verdiği sözleri yerine getiremezken, sığınmacılar sorununa da bir çözüm bulamadı. Öte yandan İngiliz ulusal sağlık sistemi NHS’de de ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Özellikle hastaların bekleme listesi sabırları taşırmış durumda. 7.4 milyona yaklaşan hasta bekleme kayıtları sağlık hizmetlerini ciddi oranda yavaşlatıyor. Halkın büyük tepki gösterdiği bu bekleme süreleri konusunda Başbakan Sunak’ın kolları sıvadığı ortaya çıktı. Sağlık Bakanı Maria Caulfield’ın Sky News’e verdiği röportajda “Daha fazla prosedür sunduğumuz için listenin muhtemelen 7,4 milyonu aşacağını tahmin ediyoruz” sözleri de hükümeti harekete geçirdi. Muhafazakar partinin gelecek yıl yapılması beklenen seçimler öncesinde ivedilikle bu soruna odaklanacağı gelen kulis bilgileri arasında.

Zira diğer sözlerini henüz yerine getiremeyen başbakan ve kabinesi hemen hemen her seçim bölgesinde yaşanan hasta kuyrukları yüzünden sandığa bu problemle gitmek istemiyor. Şimdi NHS kuyruklarında sıra bekleyen İngilizler hükümetin somut adım atmasını bekliyor.