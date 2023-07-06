İngiltere’de 7.4 milyon hasta sıra bekliyor
İngiltere’de Muhafazakar partideki çalkantılı dönem sonrasında parti içi seçim ile başbakanlık koltuğuna oturan Rishi Sunak, halka vaatleri konusunda köşeye sıkışmış durumda.
Başbakan 10 numaraya
yerleşirken İngiliz halkına birtakım sözler vermişti. Sunak halka
enflasyonu yarıya indireceğini, ekonomik büyüme sağlayacağını, ulusal borcu
azaltacağını ve sığınmacıları ülkeye almayacağını söylerken bunları
gerçekleştiremezse kendisinin de sorgulanması gerektiğini belirtmişti.
Aradan geçen altı ayda ekonomik anlamda verdiği sözleri yerine
getiremezken, sığınmacılar sorununa da bir çözüm bulamadı. Öte yandan İngiliz
ulusal sağlık sistemi NHS’de de ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Özellikle
hastaların bekleme listesi sabırları taşırmış durumda. 7.4 milyona yaklaşan
hasta bekleme kayıtları sağlık hizmetlerini ciddi oranda yavaşlatıyor. Halkın
büyük tepki gösterdiği bu bekleme süreleri konusunda Başbakan Sunak’ın kolları
sıvadığı ortaya çıktı. Sağlık Bakanı Maria Caulfield’ın Sky News’e verdiği
röportajda “Daha fazla prosedür sunduğumuz için listenin muhtemelen 7,4 milyonu
aşacağını tahmin ediyoruz” sözleri de hükümeti harekete geçirdi. Muhafazakar
partinin gelecek yıl yapılması beklenen seçimler öncesinde ivedilikle bu soruna
odaklanacağı gelen kulis bilgileri arasında.
Zira diğer sözlerini henüz yerine getiremeyen başbakan ve kabinesi hemen hemen her seçim bölgesinde yaşanan hasta kuyrukları yüzünden sandığa bu problemle gitmek istemiyor. Şimdi NHS kuyruklarında sıra bekleyen İngilizler hükümetin somut adım atmasını bekliyor.
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