İngiltere'de, Covid-19 aşısı 12-17 yaş arası çocuklar için onaylandı

İngiltere, Novavax'ın ürettiği Covid-19 aşısının 12-17 yaş aralığındaki çocuklara vurulmasını onayladı.

cumhuriyet.com.tr
26 Ağustos 2022 Cuma, 18:12
İngiltere'de, Covid-19 aşısı 12-17 yaş arası çocuklar için onaylandı
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İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), ABD merkezli Novavax firması tarafından üretilen Covid-19 aşasının 12-17 yaş arası çocuklar için uygun olduğuna karar verdi. 

MNHRA, Novavax aşılarının yanı sıra Moderna ve Pfizer-BioNTech ortaklğında üretilen mRNA aşılarının da bu yaş grubunun kullanımına açık olduğunu söyledi.

İngiltere daha önce Novavax'ın iki dozluk aşısı Nuvaxovid'i yetişkinlerde kullanım için onaylamıştı.


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