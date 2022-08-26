İngiltere'de, Covid-19 aşısı 12-17 yaş arası çocuklar için onaylandı

26 Ağustos 2022 Cuma, 18:12

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), ABD merkezli Novavax firması tarafından üretilen Covid-19 aşasının 12-17 yaş arası çocuklar için uygun olduğuna karar verdi.

MNHRA, Novavax aşılarının yanı sıra Moderna ve Pfizer-BioNTech ortaklğında üretilen mRNA aşılarının da bu yaş grubunun kullanımına açık olduğunu söyledi.

İngiltere daha önce Novavax'ın iki dozluk aşısı Nuvaxovid'i yetişkinlerde kullanım için onaylamıştı.