İngiltere'de demiryolu işçileri son 30 yılın en büyük grevine hazırlanıyor
İngiltere, İskoçya ve Galler'de demiryolu işçileri son 30 yılın en büyük grevine hazırlanıyor. Yarın başlayacak, Perşembe ve Cumartesi günleri de sürecek greve 40 binden fazla işçi katılacak.
İngiltere, İskoçya ve Galler'de demir yolu işçileri son 30 yılın en büyük grevine çıkıyor. Yarın başlayacak, Perşembe ve Cumartesi günleri de sürecek greve 40 binden fazla işçi katılacak.
İşçiler; işten çıkarmaların önlenmesini, ücretlerin makul oranda arttırılmasını ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini istiyor.
Demiryolu şirketleriyle sendikalar arasındaki son görüşmeler bu sabah yapılacak.
Demiryolu İşçileri Sendikası (RMT), görüşmelerde anlaşma sağlanamaması halinde grevlerin yoğunlaşacağını söyledi.
RMT, hükümete, anlaşma sağlanması için devreye girme çağrısı yaptı.
Ulaştırma Bakanı Grant Shapps ise görüşmelerin sendikalar ve işverenler arasında yapılması gerektiğini belirtti.
Grev günlerinde normal hizmetlerin yalnızca yüzde 20'si gerçekleştirilecek. Trenler her zamankinden çok daha geç hareket etmeye başlayacak ve seferlerini çok daha erken sonlandıracak.
Londra'da metro çalışanları da greve gidecek
Başkent Londra'da metro çalışanları da yarın greve gidecek. Kentin toplu taşıma hizmetlerini yürüten Transport for London (TfL) yolculara toplu taşıma araçlarını kullanmak yerine bisiklete binmelerini ya da yürümelerini tavsiye ediyor.
İngiltere'de grevler, süresiz değil belirlenmiş günlerde yapılıyor.
Grevler nedeniyle ülkede otoyollarda da trafikte yoğunlaşma bekleniyor. Sürücüler, oluşabilecek yoğun kuyruklar nedeniyle uyarıldı.
Sınav dönemindeki öğrenciler ile üç yıldır ilk kez yapılacak Glastonbury Festivali'nin katılımcıları da grevlerden olumsuz etkilenecek.
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