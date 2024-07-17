İngiltere’de ihtişamlı devlet töreni… Kral Charles, yeni hükümetin yasalarını duyurdu

Yayınlanma: 17.07.2024 - 15:10

Güncelleme: 17.07.2024 - 15:10

Kral Charles, gösterişli bir törenle, cüppeli lordlar ve milletvekillerinden oluşan bir dinleyici kitlesinin önünde, Başbakan Starmer'ın İşçi Partisi'nin bu ayki seçimlerde büyük bir çoğunluk kazanmasının ardından hükümetin öncelik verdiği yasaları okudu.

Yaklaşık 40 yasa tasarısından oluşan paket, ekonomiyi büyütmeye, konut yapımını kolaylaştırmak için yasalarda reform yapmaya ve büyük altyapı projelerinin teslimini hızlandırmaya, ulaşımı iyileştirmeye ve istihdam yaratmaya odaklanacak.

Hükümet tarafından kaleme alınan Kral’ın konuşmasında, 14 yıl boyunca Muhafazakar Parti iktidarının devlete kök saldığı ifade edildi ve İşçi Partisi'nin kişisel çıkar yerine hizmeti öne çıkararak İngiliz siyasetine yeni bir ton getirmeye çalıştığı belirtildi.

İHTİŞAMLI BİR TÖREN

Kıpkırmızı ve beyaz bir cübbe ve İmparatorluk Devlet tacı giyen Kral Charles, "Hükümetim ülkeye hizmet ederek yönetecektir. Hükümetimin yasama programı görev odaklı olacak ve herkes için güvenlik, adalet ve fırsat ilkelerine dayanacaktır" sözlerini verdi.

Starmer, 4 Temmuz'da modern Britanya tarihindeki en büyük parlamento çoğunluklarından birini kazanarak eski başbakan Tony Blair'den beri en güçlü ulusal lider oldu.

Ancak Starmer'ın önünde, kısıtlı bir bütçe ile kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi de dahil bir dizi zorlu görev bulunuyor.

Starmer, önerilen yasaya yazdığı giriş yazısında "performans ve kişisel çıkarların hizmetin üstünde olduğu siyaset döneminin sona erdiğini" duyurdu.

Ancak Starmer, yeni İşçi Partisi hükümetinin İngiltere'yi sarsan sorunları hızla çözebileceğini uman seçmenler için de bir uyarıda bulundu.

Starmer, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizi yeniden inşa etmek bir gecede gerçekleşmeyecek. Karşılaştığımız zorluklar kararlı, sabırlı bir çalışma ve ciddi çözümler gerektiriyor. Muhafazakar hükümet döneminde gördüğümüz ekonomik sorumsuzluk ve gelecekle yüzleşme konusundaki yaygın yetersizliği tamamen ortadan kaldırarak büyümenin kilidini açacak ve Britanya'yı frenlemekten kurtaracağız."

KONUT VE ALTYAPI

Hükümet, İngiltere'nin acil konut sıkıntısını ve altyapı projelerinde yaşanan uzun gecikmeleri gidermeye yardımcı olmak üzere "planlama sürecini hızlandıracak ve kolaylaştıracak" bir yasa tasarısı açıkladı.

Planlama ve Altyapı Yasa Tasarısı ile hükümet, "evlerin ve altyapının inşa edilip edilmeyeceği değil, nasıl inşa edileceği konusunda demokratik katılım" olacağını söyledi.

Hükümet ayrıca yolcu demiryolu ağını kademeli olarak yeniden kamulaştırarak insanları yeniden trenlere çekmek için uygun ücretler belirleme planlarını ortaya koydu.

Bu karar, 1990'larda dönemin Muhafazakar hükümeti tarafından gerçekleştirilen demiryollarının özelleştirilmesini büyük ölçüde tersine çevirecek gibi görünüyor.

DUYURULAN DİĞER YASALAR

The Guardian’ın haberine göre, Kral’ın konuşmasıyla ilgili paylaşılan brifing belgesinde, birçoğuna konuşmada atıfta bulunulmayan 40 yasa tasarısından bahsediliyor. İşte tam liste:

1. Ekonomik istikrar ve büyüme

• Bütçe Sorumluluğu Yasa Tasarısı

• Ulusal Varlık Fonu Yasa Tasarısı

• Emeklilik Planları Yasa Tasarısı

• Planlama ve Altyapı Yasa Tasarısı

• İstihdam Hakları Yasa Tasarısı

• İngiliz Yetki Devri Yasa Tasarısı

• Yolcu Demiryolu Hizmetleri (Kamu Mülkiyeti) Yasa Tasarısı

• Daha İyi Otobüsler Tasarısı

• Demiryolları Yasa Tasarısı

• Banka Çözümleme (Yeniden Sermayelendirme) Yasa Tasarısı

• Tahkim Yasa Tasarısı

• Ürün Güvenliği ve Metroloji Yasa Tasarısı

• Dijital Bilgi ve Akıllı Veri Yasa Tasarısı

• Yüksek Hızlı Tren (Crewe'den Manchester'a) Yasa Tasarısı

2. ”Büyük Britanya enerjisi ve temiz enerjinin süper gücü”

• Büyük Britanya Enerji Yasa Tasarısı

• Crown Estate Yasa Tasarısı

• Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı Yasa Tasarısı

• Su Yasa Tasarısı

3. Sınır güvenliği

• Sınır Güvenliği, İltica ve Göçmenlik Yasa Tasarısı

• Suç ve Polislik Yasa Tasarısı

• Terörizm (Tesislerin Korunması) Yasa Tasarısı

• Mağdurlar, Mahkemeler ve Kamu Koruma Yasa Tasarısı

4. Fırsat eşitliği

• Çocukların Refahı Yasa Tasarısı

• İngiltere Becerileri Yasa Tasarısı

• Kiracı Hakları Yasa Tasarısı

• Futbol Yönetimi Tasarısı

5. Sağlık

• Tütün ve Sigara Yasası

• Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı

6. Ulusal güvenlik ve hizmet

• Hillsborough Yasası

• Silahlı Kuvvetler Komiserliği Yasa Tasarısı

• Kuzey İrlanda Miras Mevzuatı (Kuzey İrlanda Sorunları [Miras ve Uzlaşma] Yasası'nın yürürlükten kaldırılmasını içeriyor)

• Lordlar Kamarası Yasa Tasarısı

• Siber Güvenlik ve Dayanıklılık Yasa Tasarısı

• İngiliz Milletler Topluluğu Parlamenterler Birliği ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi Yasa Tasarısı

• Lords Spiritual/Kadınlar Yasası 2015’i Uzatmak için Yasa Tasarısı

• Holokost Anma Tasarısı

7. Taslak halindeki yasalar

• Denetim Reformu ve Kurumsal Yönetim Yasa Tasarısı Taslağı

• Leasehold ve Commonhold Reform Yasa Tasarısı Taslağı

• Eşitlik (Irk ve Engellilik) Yasa Tasarısı Taslağı

• Dönüşüm Uygulamaları Yasa Tasarısı Taslağı