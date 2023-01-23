İngiltere'de iktidar partisi yetkilisinin vergi skandalı

Tümü de geçen hafta kamuoyu gündemine gelen üç olay Başbakan'ı ve kendi vaatleriyle sınıyor:

Hareket halindeki bir araçta emniyet kemeri takmadığı görüntüler, eski Muhafazakar başbakan Boris Johnson'un yüklü bir borç almak için BBC Mütevelli heyeti başkanlığına atadığı kişiden yardım alması ve partinin teşkilat başkanı ve eski Maliye Bakanı Nadhim Zahawi'nin vergi kaçırmış olabileceği iddiaları.

Tek tek her birine bakalım:

Başbakan Sunak hareket halindeki bir araçta emniyet kemeri takmadan sosyal medya için görüntü çektikten sonra, trafik yasalarını çiğnediği için para cezasına çarptırıldı. Sunak Maliye Bakanı olduğu dönemde de dönemin başbakanı Boris Johnson ve eşi Carrie ile birlikte Covid kurallarını çiğnediği tespit edilerek para cezasına çarptırılmıştı. Bunlar hiç bir başbakanın gurur duyabileceği şeyler değil.

Bunu BBC Mütevelli Heyeti Başkanı ve Muhafazakar Parti Teşkilat Başkanı'nı ilgilendiren iki olay daha izledi.

Her ikisi de farklı düzeylerde de olsa Sunak'ın başbakanlığa gelmesinden önce yaşanmış olaylar ama özellikle eski Maliye Bakanı Zahawi'yle ilgili olarak Sunday Times gazetesinin dile getirdiği iddialar hükümetin de yanıtlaması gereken sorular içeriyor. Çünkü Zahawi hala partinin teşkilat başkanı olarak önemli bir görevi sürdürüyor.

Zahawi görevde kalmaya kararlı görünüyor fakat bunu başarıp başaramayacağı başka bir konu.

Vergi beyanıyla ilgili sorulardan ne kadar kaçınsa da kurtulması çok zor. Ama cevaplamaya kalkışsa yanıtlar siyasi olarak rahatsız edici olabilir.

Bütün bunlar bir yandan da henüz görevde üçüncü ayında olan Başbakan Rishi Sunak'ın performansından dikkatleri dağıtan ve itibarından çalan konular olmaya devam ediyor.