İngiltere Başbakanı Sunak'a emniyet kemerini takmadığı için para cezası verildi
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'a hareket halindeki araçta emniyet kemerini çıkardığı için sabit ceza verildi.
Lancashire Emniyet Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, sosyal medyada bir bireyin Lancashire'da hareket halindeki araçta emniyet kemeri takmadığını gösteren görüntülerin incelendiği belirtildi.
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın adının geçmediği açıklamada, 42 yaşındaki Londralı bu erkeğe sabit ceza bildirimi yapıldığı ifade edildi.
Açıklamada, Sunak'ın ödemesi gereken cezanın miktarı hakkında bilgi verilmedi.
Buna göre, Sunak'ın ülkede, emniyet kemeri takmamanın cezası olan en fazla 500 poundu 28 gün içinde ödemesi gerekiyor.
Rishi Sunak'ın kuzeybatı İngiltere'yi ziyaretinde resmi aracının arkasından Instagram'da yayınlamak üzere çektiği video eleştirilmişti.
Sunak, hareket halindeki araçta sosyal medya videosu çekmek amacıyla emniyet kemerini çıkardığı için dün özür dilemişti.
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