İngiltere’de seçimlerin ikinci turuna ilgi büyük

Yayınlanma: 22.05.2023 - 16:21

Güncelleme: 22.05.2023 - 16:21

Toplam 128 bin 281 kayıtlı seçmenin olduğu İngiltere’de ilk turda yüzde 53 katılım ile 2011 yılından sonraki en yüksek rakama ulaşıldı. İkinci tur için oy verme işlemlerinin başladığı 20-21 Mayıs tarihlerinde toplamda 38 bin 428 oy kullanıldı.

24 Mayıs’a kadar sürecek oy verme işleminde ilk gün 17 bin 621 oy kullanılırken ikici gün ise 20 bin 807 seçmen oy kullandı.

Londra, Manchester ve Edinburg’da oy verme işlemi 24 Mayıs akşam saat 22.00’a kadar devam edecek. Leicester’da ise 20 ve 21 Mayıs’ta sadece iki gün oy verme işlemi gerçekleşti.

İlk turda İngiltere genelinde Millet İttifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 79.03 oranında oy alırken Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 18.23, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan ise yüzde 1.31 oranında oy almıştı.