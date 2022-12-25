Noel arifesinde bara saldırı: 1 kişi öldü
İngiltere'de Noel arifesinde bir bara düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü.
İngiltere'nin Liverpool kenti yakınlarındaki Merseyside'da bir bara Noel arifesinde silahlı saldırı düzenlenmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.
BBC'nin haberine göre, polis yetkilileri, dün gece The Lighthouse isimli bara düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan bir kadının kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini söyledi.
Polisin, koyu renk bir arabayla kaçan silahlı saldırganı aradığı bildirildi.
Olayda yaralanan üç kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Barın sahipleri polisle kamera kayıtlarını paylaştıklarını aktardı.
Polis, görgü tanıklarının kendileriyle temasa geçmesini istedi.
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