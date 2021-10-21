İngiltere'de vakalar alarma geçirdi: 'Kısıtlamaları derhal geri getirin' uyarısı
İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS), yeni tip koronavirüs vaka sayılarının artması üzerine zor bir kış döneminin önüne geçilebilmesi için bazı kısıtlamaların derhal geri getirilmesi gerektiği uyarısında bulundu.
İngiltere'de artan Covid-19 vaka sayıları endişeye yol açtı. Ülkede dün açıklanan 43 bin 738 yeni vaka sayısıyla, günlük Covid-19 vakaları 7 gün üst üste 40 binin üzerine çıktı ve hastanelerdeki hasta sayısı bir haftada yüzde 10 artarak 7 bin 749'a yükseldi.
Ayrıca, 223 kişinin dün hastalık nedeniyle hayatını kaybetmesiyle mart ayından bu yana en yüksek ölüm sayısı kaydedildi.
Artan vaka sayılarının ardından NHS Konfederasyonu, kalabalık ve kapalı alanlarda maskenin zorunlu olduğunu içeren bir dizi yedek stratejinin uygulanması gerektiğini gündeme getirdi.
"B PLANINI UYGULAMAYA KOYUN" ÇAĞRISI
Konfederasyon Başkanı Matthew Taylor, ülke basınına yaptığı açıklamalarda, hükümete, hastanelerdeki yoğunluğun artmaması için bazı Covid-19 kısıtlamalarını içeren B planını uygulamaya koyması çağrısında bulundu.
Sağlık hizmetinin şu anda tam sınırda olduğu ve baskıların daha da artacağı değerlendirmesinde bulunan Taylor, ulusun önleyici tedbirler almak için bir karar vermesi gerektiğini belirtti. Taylor, "Soru şu ki erken hareket etmek mi daha iyi yoksa işlerin daha da kötüye gitmesini ve muhtemelen daha ciddi önlemler alma riskini mi bekleyeceğiz?" ifadesini kullandı.
Halihazırda şu anki durumun dahi iç açıcı olmadığını dile getiren Taylor, "Konuştuğum her sağlık uzmanı, tam sınırda olduklarını ve zaten önemli hedefleri kaçırdığımızı söylüyor" dedi.
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