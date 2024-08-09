İngiltere’de yeni hükümetin ilk sınavı: Aşırı sağcı gösteriler

Yayınlanma: 09.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 09.08.2024 - 04:00

Bazı aşırı sağcı göstericiler, failin Müslüman bir göçmen olduğu haberlerinin gündeme gelmesiyle sokağa çıkarak dükkânları yağmaladı. Kimi kentlerde göstericiler mültecilerin geçici olarak tutulduğu otellere saldırdı. 400’den fazla gösterici gözaltına alındı. Yetkililer, daha sonra saldırganın İngiliz olduğunu açıkladı.

Geçen ay göreve gelen merkez sol İşçi Partili Başbakan Keir Starmer ise göstericilere cezaevi yolunu işaret etti.

BREXİT ETKİSİ

Milano Üniversitesi Sosyal ve Siyasal Bilimler Bölümü’nden Dr. İpek Demirsu Di Biase, aşırı sağın eylemlerini Cumhuriyet’e değerlendirdi.

İngiltere’nin dünyadaki en eski demokrasilerden biri olarak sayıldığını ancak beyaz üstünlükçülüğe dayanan aşırı sağ unsurların toplumda her zaman var olduğunun altını çizen Di Biase, “Bu unsurların ve savundukları fikirlerin son yıllarda daha görünür hale gelmesi ve etki alanlarının genişlemesi siyasi alanda popülist sağın yükselmesiyle mümkün oldu. Brexit’in önemli gerekçelerinden biri, göç yönetimi ve milli güvenlik kapsamında sınırdışı etme kararlarını Avrupa Birliği kurumlarından bağımsız hale getirmekti” dedi. Di Biase, “Brexit’e giden yolda, güvenlik politikalarıyla birlikte Müslüman azınlık başta olmak üzere ‘göç’ güvenlikleştirildi. Böylece Ortadoğu’daki insani kriz ve göç dalgasıyla başlayan süreçte artan göç karşıtlığı, halihazırda var olan İslamofobiyle birleşerek toplumda daha belirgin bir hal almaya başladı” diye konuştu.

ATLANTİK ÖTESİ DESTEK

Aşırı sağcı gösterilerin arka planında yatan sosyopolitik bağlamın bu olduğunu kaydeden Di Biase, “Bu grupların son dönemde aldığı Atlantik ötesi destek de önemli bir etken. Trump destekçileri ve Elon Musk gibi aşırı sağ ideolojik tezleri benimseyen iş insanları Avrupa’daki gruplarla organik bağlar geliştiriyorlar. Merkez partilere karşı düş kırıklığı, ekonomik krizin etkilerinin gündelik hayatta daha çok hissedilir olması, pandemi dönemi kısıtlamaları, yaşlanan Avrupa nüfusu, cinsel azınlıkların ve kürtaj hakkı gibi cinsel özgürlüklerin demografik düşüşte varsayılan rolleri gibi tüm bu etmenler göç karşıtlığı ve yabancı düşmanlığı ile birlikte Avrupa’da aşırı sağın yükselişinin devam edeceğinin göstergesi” ifadelerini kullandı.