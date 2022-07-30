İngiltere'den ABD ve Finlandiya'ya destek: 150 askeriyle tatbikata katıldı
İngiltere’nin 150 askerle Finlandiya’daki askeri tatbikata katıldığı bildirildi.
İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Finlandiya ve ABD arasında dört gün sürecek tatbikata 150 İngiliz askerinin de katıldığı belirtildi.
Bakanlık, tatbikatın bir parçası olarak İngiliz birliklerinin Kraliyet Hava Kuvvetleri Chinook helikopterleriyle Finlandiya’ya uçtuğunu bildirdi.
Açıklamada, "Uyanık Tilki Tatbikatı" adı verilen "yüksek hazırlıklı eğitimde" üç ülkeden 750 askerin yer aldığı bilgisi paylaşıldı.
İngiltere'nin Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı James Heappey yaptığı açıklamada, tatbikatın, İngiliz Silahlı Kuvvetleri'nin ABD ve Finlandiyalı müttefikleriyle çalışabilirliğini gösterdiğini ifade etti.
Heappey, İngiltere’nin Baltık Denizi bölgesindeki savunma ve güvenliğine olan bağlılığını yeniden tasdik ettiğini gösterdiğini aktardı.
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