İngiltere'den Gazze uyarısı: Acil ateşkes çağrısı yaptı

Yayınlanma: 15.07.2024 - 11:02

Güncelleme: 15.07.2024 - 11:02

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile yaptığı görüşmelere ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de acil ateşkes çağrısında bulunan Lammy, İsrailli esirlerin serbest bırakılması gerektiğini ifade etti.

Lammy, sivillerin korunması, Gazze'ye sınırsız insani yardımların ulaştırılmasının yanı sıra Filistin ile İsrail arasında iki devletli çözüme giden bir yola ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.