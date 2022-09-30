İngiltere'den Kuzey Kore'ye çağrı: ABD ile diyaloğa geri dönmeye şiddetle teşvik ediyoruz

İngiltere, Kuzey Kore'nin dün gece gerçekleştirdiği balistik füze denemesinden derin endişe duyulduğunu belirterek, Kuzey Kore'nin provokasyonlardan kaçınması çağrısında bulundu.

AA
30 Eylül 2022 Cuma, 16:02
İngiltere'den Kuzey Kore'ye çağrı: ABD ile diyaloğa geri dönmeye şiddetle teşvik ediyoruz
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İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ederek, dün balistik füze denemesi yapma kararından derin endişe duyulduğu bildirildi.

Açıklamada, Kuzey Kore'ye provokasyonlardan kaçınma, eksiksiz, doğrulanabilir ve geri döndürülemez şekilde nükleer silahlardan arınma yolunda somut adımlar atma çağrısı yapıldı.

İngiltere'nin müttefikleri ve ortaklarıyla Kore Yarımadası'nda barışa, kurallara dayalı uluslararası sistemi desteklemeye ve Kuzey Kore'nin yasa dışı faaliyetlerine son vermeye kararlı olduğu vurgulanan açıklamada, "Kuzey Kore'yi ABD'yle diyaloğa geri dönmeye şiddetle teşvik ediyoruz" denildi.

Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne dün gece iki balistik füze fırlattığını duyurmuştu.


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