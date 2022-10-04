İngiltere'den Rusya açıklaması: Nükleer silah kullanması çok düşük bir ihtimal

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya'nın, Ukrayna'da taktik nükleer silah kullanmasının "çok düşük bir ihtimal" olduğunu savundu.

cumhuriyet.com.tr
04 Ekim 2022 Salı, 13:47
İngiltere'den Rusya açıklaması: Nükleer silah kullanması çok düşük bir ihtimal
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İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya-Ukrayna savaşının gidişatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ben Wallace, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'da taktik nükleer silah kullanmaya başvuracağına "inanmadığını" söyledi.

Wallace, bu durumun "çok düşük bir ihtimal" olduğunu dile getirdi.

Wallace, Rusya'nın Ukrayna'da nükleer silah kullanması durumunda, "Hindistan ve Çin'den güçlü bir tepki alacağını" savundu.

Wallace ayrıca, Hindistan ve Çin'li yetkililerle yaptığı görüşmelere atıfta bulunarak, "Putin'e neyin kabul edilebilir neyin kabul edilemez olduğu konusunda çok net bir fikir verildiğini" söyledi.


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