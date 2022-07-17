İngiltere'den Rusya'ya mesaj: Putin, Ukrayna'da savaşı çoktan kaybetti

17 Temmuz 2022 Pazar, 16:05

İngiltere Genelkurmay Başkanı Amiral Tony Radakin, gündeme ilişkin BBC'ye değerlendirmelerde bulundu.

Amiral Tony Radakin, Rusya'nın hala İngiltere'nin karşı karşıya olduğu "en büyük tehdit" olduğunu yineledi.

Tony Radakin, Ukrayna ordusunun savaşı "kesinlikle" kazanacağına inandığını ifade ederek, Rusya'nın kara muharebe unsurlarının neredeyse üçte birini kaybettiğini söyledi.

Radakin, Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusundaki askeri eylemlerine dikkat çekerek, "Rusya o bölgeyi (Donbas) almak için mücadele ediyor ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin cesareti ve kararlılığı nedeniyle mücadelede zorlanıyor" dedi.

'RUSYA TÜM PLANLARINDA BAŞARISIZ OLUYOR'

Tony Radakin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "iyi olmadığı" veya "suikaste uğrayabileceği" yönündeki spekülasyonları "süpriz dolu bir düşünce" olarak niteleyerek dikkate almadı.

Radakin, Rusya'nın, Ukrayna'ya saldırısında ilk 30 gün içinde tüm Ukrayna şehirlerini almak istediğini ileri sürerek, NATO ülkeleri içinde çatlaklar oluşturmaya çalıştığını öne sürdü.

Radakin, Rusya'nın dünya düzenine meydan okuduğunu dile getirerek, "Rusya, tüm bu planlarında başarısız oluyor. Rusya, Şubat ayının başından bu yana daha küçülmüş bir ulus olarak karşımızda yer alıyor" dedi.

Radakin ayrıca, "Rusya nükleer bir güç olmaya devam ediyor; siber, uzay yetenekleri var ve su altında özel programları var. Böylece sualtı kablolarını tehdit edebiliyor" diye konuştu.