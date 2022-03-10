İngiltere'den Rusya'ya yönelik spor dünyasını sarsacak yaptırım kararı

10 Mart 2022 Perşembe, 12:31

Rusya'nın Ukrayna saldırıları sürerken Batılı ülkeler Rusya'ya karşı yaptırım uygulamaya devam ediyor.

Özellikle İngiltere'nin son dönemde uyguladığı yaptırımlar dünya basınında geniş yer buldu. Son olarak, Reuters haber ajansının haberine göre; aralarında Chelsea FC Spor Kulübü sahibi Roman Abramovich'in de bulunduğu Rus iş insanlarına yeni yaptırımlar uygulandı.

ABRAMOVİCH ZORDA

Yeni yaptırım kararı nedeniyle, Chelsea kulübünün satışı şu anda gerçekleştirilemeyecek. Kulüp, tanınan özel izinle kulüp içi faaliyetlerini sürdürecek ancak Abramovich'in para kazanmaması hedeflendiği için 'kombine bilet sahipleri haricinde' maçlara yeni bilet satılmayacak ve kulübün ürünlerinin satıldığı mağazalar kapatılacak. Bakanlık ayrıca maçların devamlılığı için lig ve futbol kulüpleri ile birlikte çalışacağını belirtti.

Abramovich'in yanı sıra, Rus iş insanları Igor Sechin, Oleg Deripaska ve Dmitri Lebedev'in de İngiltere'nin yaptırım listesine eklediği ifade edildi. Açıklamada, iş insanlarının mal varlıklarının dondurulduğu belirtildi.

YAPTIRIMLARIN DEVAMI

Öte yandan İngiliz makamları Rus hava araçlarını alıkoyma ve havacılık ya da uzay araçları ile ilgili ürünlerin Rusya'ya satılmasını engelleme yetkisi veren yaptırımlarını dün duyurmuştu.

İngiltere, buna ek olarak Rus uçaklarına uyguladığı uçuş yasağını da sıkılaştırarak Rus uçaklarının İngiltere üzerinde uçuş gerçekleştirmesi ya da İngiltere'ye iniş yapmasını suç haline getireceğini açıklamıştı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Rusya ile bağlantısı olan bireyler ya da kurumların sahip olduğu, kullandığı veya lisans verdiği tüm hava araçları yasak kapsamındadır. (Yaptırımlar) Rusya ile bağlantısı olan bireylerin sahip olduğu hava araçlarına el koyulmasına olanak sağlayacak" ifadeleri kullanılmıştı.