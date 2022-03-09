İngiltere'den 'Rusya' hamlesi: Yeni yaptırımlar yolda
Rus petrolüne dün itibarıyla yaptırım başlatan İngiltere, bugün de Ukrayna'yı işgal eden Rusya'nın havacılık sektörünü hedef alan yeni yaptırımlar getirdi.
Yeni yaptırımlar, İngiliz makamlara Rus hava araçlarını alıkoyma ve havacılık ya da uzay araçları ile ilgili ürünlerin Rusya'ya satılmasını engelleme yetkisi veriyor.
İngiltere, buna ek olarak Rus uçaklarına uyguladığı uçuş yasağını da sıkılaştırarak Rus uçaklarının İngiltere üzerinde uçuş gerçekleştirmesi ya da İngiltere'ye iniş yapmasını suç haline getireceğini açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Rusya ile bağlantısı olan bireyler ya da kurumların sahip olduğu, kullandığı veya lisans verdiği tüm hava araçları yasak kapsamındadır. (Yaptırımlar) Rusya ile bağlantısı olan bireylerin sahip olduğu hava araçlarına el koyulmasına olanak sağlayacak" ifadeleri yer aldı.
İlgili Haberler
- AB'nin Rus gazıyla bağını kesme planı neleri öngörüyor?
- Avrupa'da doğalgaz fiyatları yüzde 40 azaldı
- Bakan Dönmez'den Karadeniz gazına ilişkin açıklama
Günün Video Haberi
Video Haberler
- İstanbul'da akılalmaz yolculuk: Örümcek adam gibi asıldı
- İstanbul'a kar giriş yaptı!
- Direğe kafa attı, neye uğradığını şaşırdı
- Mustafa Sarıgül ayçiçek yağını tokatladı
- 6 yıldır taksicilik yapan Topak: Kadınlar her şeyi yapar
- Milli paraşütçü Merve Arslan kadınlara 'uçun' diyor
- Milli hentbolculardan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
- Dekan'dan öğrenciye: 'Ne diyorsun lan!'
- 8 Mart'ı serada domates toplayarak geçiriyorlar
- Bu kadınların çocukları bile laboratuvarlarda büyüdü
En Çok Okunan Haberler
- Borsa güne yükselişle başladı
- Kripto paralarda hızlı yükseliş
- İstanbul Havalimanı'nda operasyon
- Yeni aşıdan SARS-CoV-2 ve gribe karşı ikili koruma
- Engelli çocuğa şoförün tepkisi ‘pes' dedirtti
- Kökkılınç: Kadın politikaları kadınlarla belirlenmeli
- Domenec Torrent'in Barcelona planını hazırladı...
- İstanbul'da perşembe ve cuma günü için çağrı
- Altın yükselişe geçti
- Sezon rekoru galibiyeti getirdi!