İngiltere'den 'Rusya' hamlesi: Yeni yaptırımlar yolda

09 Mart 2022 Çarşamba, 09:49

Yeni yaptırımlar, İngiliz makamlara Rus hava araçlarını alıkoyma ve havacılık ya da uzay araçları ile ilgili ürünlerin Rusya'ya satılmasını engelleme yetkisi veriyor.

İngiltere, buna ek olarak Rus uçaklarına uyguladığı uçuş yasağını da sıkılaştırarak Rus uçaklarının İngiltere üzerinde uçuş gerçekleştirmesi ya da İngiltere'ye iniş yapmasını suç haline getireceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Rusya ile bağlantısı olan bireyler ya da kurumların sahip olduğu, kullandığı veya lisans verdiği tüm hava araçları yasak kapsamındadır. (Yaptırımlar) Rusya ile bağlantısı olan bireylerin sahip olduğu hava araçlarına el koyulmasına olanak sağlayacak" ifadeleri yer aldı.