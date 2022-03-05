Çin Halk Cumhuriyeti'nden İngiltere Premier Lig'e Ukrayna kararı

05 Mart 2022 Cumartesi, 10:49

Ntvspor'un BBC'den aktardığına göre, İngiltere Premier Lig'in Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki yayıncısı "iQiyi Sports", bu hafta sonu oynanacak maçları yayımlamayacak.

Haberde, bu hafta sonu Premier Lig'de oynanacak olan karşılaşmalarda Rusya - Ukrayna savaşı ile ilgili takımların, Ukrayna'ya destek olmak için etkinlikler planladığı belirtildi. Çin televizyonunun aldığı boykot kararının sebebinin de takımların Ukrayna'ya destek verme kararı alması gösterildi.

Daha önce de Premier Lig CEO'su Richard Masters, "Rusya'daki yayın haklarımızla ilgili sözleşme inceleme altında. Rusya'da yaşayan insanların Premier Lig'in ve İngiliz futbolunun gücünü bu hafta görmesini istiyorum. Mevcut şartlarda sözleşmenin feshedilebilmesi için yasal şartları araştırıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.