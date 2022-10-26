İngiltere'den Türkiye'ye yeşil ışık: Eurofighter Typhoon savaş uçağını satabiliriz

26 Ekim 2022 Çarşamba, 15:16

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Saha İstanbul'un düzenlediği Saha Expo Savunma ve Havacılık Fuarı'nı ziyaret etti.

Ben Wallace, fuarda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir araya gelerek, savunma sanayii kuruluşlarının standlarını gezdi.

Gündeme Dair Herşey'in aktardığına göre Türkiye'yi yıllardır ziyaret ettiğini belirten Wallace, Türk savunma sanayiisinin mükemmel gelişimini gördüğünü dile getirdi.

"SATIŞI AÇIKÇA DÜŞÜNÜYORUZ"

Wallace, Türkiye'nin, Eurofighter Typhoon savaş uçağını talep etmesi halinde satışın gerçekleşebileceğini söyledi.

Wallace, "Evet bunu açıkça düşünüyoruz. Fakat, bu Türk Hava Kuvvetleri ve Türk hükümetinin talebine bağlı" ifadelerini kullandı.

"SAVUNMA SANAYİİ ALANINDA ÇOK FAZLA İŞ BİRLİĞİ MEVCUT"

Wallace, Baykar Teknoloji tarafından üretilen Bayraktar TB2 S/İHA ve Bayraktar AKINCI T/İHA üzerine "Bayraktar'ın kabiliyetlerini gördüm, Türk savunma sanayii gücüne güç katıyor. İnanılmaz kabiliyetler var. Bence gelip onları görmek önemli" dedi.

İngiltere ile Türkiye arasında savunma sanayii iş birliğine değinen Wallace, "Zaten çok fazla iş birliğimiz var. Her zaman daha fazlasını keşfetmeye hazırız" diye konuştu.