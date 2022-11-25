İngiltere'den Ukrayna'ya yeni destek: Altyapı inşası için mali yardım verilecek
İngiltere'nin, Ukrayna'ya 35 çok maksatlı özel araç ve altyapının yeniden inşası için 3 milyon Sterlin destekte bulunacağı bildirildi.
ITV TV kanalının İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverley'in, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın Kiev ziyaretinden birkaç gün sonra gerçekleşen Ukrayna ziyareti vesilesiyle yeni bir destek paketi açıkladığı kaydedildi.
Cleverley, desteğin kendisini "pratik" olarak tanımladı.
Haberde, "Birleşik Krallık ülkeye 24 ambulans ve altı zırhlı araç da dâhil olmak üzere 35 özel araç daha gönderecek. Cleverley, okullar ve barınaklar da dahil olmak üzere yerel altyapının yeniden inşası için 3 milyon Sterlin daha verileceğini açıkladı" denildi.
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, geçtiğimiz Cumartesi Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi. Sunak, Londra'nın Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmesine yardımcı olacağını ve insansız hava araçlarıyla mücadele için 125 uçaksavar silahı sağlayacağını söyledi.
Sunak, Londra'nın 2022 yılında Ukrayna'ya 3 milyar sterlinlik yardım tahsis ettiğini ve finansmanı sürdürmeye hazır olduğunu teyit ettiğini söyledi.
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