İngiltere’nin açıkladığı yeni vize programında Türk mezunlara yer yok

02 Haziran 2022 Perşembe, 12:59

İngiliz hükümeti, "yüksek potansiyelli bireyler" ve "alanında en iyileri" kariyerlerinin başında İngiltere’ye çekmeyi hedefleyen yeni bir vize programı başlattı. Programa göre, son beş yılda İngiltere dışındaki en iyi üniversitelerden mezun olanlar vize imkanlarından faydalanabilecek. Başarılı olan adaylara, lisans veya yüksek lisans derecesine sahip olmaları durumunda iki yıl, doktora derecesine sahip olmaları halinde ise üç yıl süreli çalışma vizesi verilecek.

Hükümetin açıkladığı programa göre isteyenler ailelerini de yanlarında getirebilecek ve programa katılmaya hak kazananlar İngiliz sağlık sistemi NHS’ye de kayıt olup sağlık hizmetlerinden faydalanabilecek. Ancak bu kriterleri karşılayabilecek Türk öğrenci ya da mezun maalesef yok. Bunun sebebi de üniversitelerimizin uluslararası kriterlere göre belirlenen başarı puanları.

Bu noktada, Türkiye’de mantar gibi açılan, ancak eğitmen eksiği ve yetersiz eğitim nedeniyle üniversite bile kabul edilmeyen öğretim kurumlarından bahsetmiyorum. Türkiye’nin en prestijli üniversitelerinden mezun olanlar bile bu haktan yararlanamayacak. Çünkü vize verilecek kişinin mezun olduğu yılda Times Higher Education Dünya Üniversite Sıralaması, Quacquarelli Symonds Dünya Üniversite Sıralaması veya Dünya Üniversitelerinin Akademik Sıralaması'ndan en az ikisinde ilk 50'de yer alan bir üniversiteye gitmiş olması gerekiyor.

Peki, Türk üniversiteleri bu sıralamada nerede?

11 AYRI LİSTEDE İLK 100'DE YOKUZ

Times Higher Education Dünya Üniversite Sıralaması’nda ilk 100'e girebilen bir Türk üniversitesi yok. Listede İngiliz üniversitelerinin yanı sıra ABD, İsviçre, Çin, Kanada, Singapur, Hong Kong, Almanya, Avusturalya, Japonya, İsveç, Fransa ve Belçika’dan üniversiteler yer alıyor.

11 farklı uluslararası sıralama kuruluşu tarafından hazırlanan ‘Dünyanın en iyi üniversiteleri’ listesinde de ilk 100'de tek bir Türk üniversitesi yok. Türkiye’den 10 üniversite bu listeye girdi, fakat ilk 500'e. Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), 11 ayrı "Dünyanın En iyi İlk 500 Üniversitesi" listesinin üçüne girme başarısı gösteren tek üniversite oldu. ODTÜ, RUR listesine 425, US NEWS listesine 484 ve WEBOMETRICS listesine 497'nci sıradan girdi.

Dünya sıralamalarından ikisinde ilk 500'de yer alabilen diğer üç üniversite ise Boğaziçi, Hacettepe ve İstanbul Üniversitesi oldu. Boğaziçi Üniversitesi, RUR listesinde 387'nci, US News&World Report listesinde 287'nci sırada yer aldı. Hacettepe Üniversitesi ise LEIDEN listesinde 456'ncı, RUR listesinde 388'inci, İstanbul Üniversitesi ise ARWU listesinde 450'nci, LEIDEN listesinde 376'ncı oldu. Sadece bir sıralamada ilk 500'e girebilen altı üniversite ise İTÜ, Bilkent, Koç, Sabancı, Çankaya ve İstanbul Bilgi Üniversitesi oldu.

Uzun lafın kısası, üniversitelerimiz dünya sıralamalarında pek de hatırı sayılır üniversiteler değil. Zaten birçok alanda mezunlarımız denklik sıkıntısıyla da baş etmek zorunda. Yurtdışına gitmek isteyene “Buyur kapı orda” diyoruz, ancak aslında kapının kapalı olduğu gerçeğini hepimiz görüyoruz.