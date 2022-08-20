İngiltere’nin en uzun Covid-19 geçiren hastası, yine hastaneye kaldırıldı

20 Ağustos 2022 Cumartesi, 11:39

‘Günaydın Britanya’ programının ünlü sunucusu Kate Garraway’in kocası politik danışman Derek Draper, Mart 2020 tarihinde Covid-19 olarak 13 ay boyunca hastanede yattı. Draper Nisan 2021'de hastaneden taburcu edildi ve o süreden itibaren zaman zaman hastaneye geri döndü.

BÖBREKLERİNDEN AMELİYAT OLDU

İngiltere’de en uzun Covid-19 geçiren hasta olarak kayıtlara geçen Draper’ın perşembe günü tekrar hastaneye kaldırıldığı ve böbreklerinden ameliyat edildiği belirtildi.

PROGRAMA ARA VERMİŞTİ

Eşine bakmak için sabah programından bir süre ayrılan Garraway (55), yakın zamanda programa dönmüş ve ayrıca eşinin Covid-19 sürecini kapsayan bir belgeselde yer alarak yaşadıklarını anlatmıştı.